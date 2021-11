Sci alpino, Coppa del Mondo: controllo neve positivo a Lake Louise, ok alle due discese e al superG uomini

La Coppa del Mondo di sci alpino, che ha preso il via nel weekend a Soelden, ha subito una rivoluzione nel proprio calendario, aprendo a nuovi scenari anche per l’Italia. La FIS ha finalmente deciso di equilibrare il numero di gare nelle diverse specialità ed ora al maschile tra le fila azzurre si sogna il grande colpo. Per gli uomini ci saranno 11 discese, 10 slalom, 8 giganti, 7 superG, 1 parallelo, 1 parallelo a squadre.

Una situazione che apre a nuove prospettive soprattutto per Dominik Paris, troppe volte sfavorito in passato per l’eccessiva presenza delle gare più tecniche rispetto a quelle veloci. L’altoatesino ora parte sicuramente tra i possibili candidati alla sfera di cristallo, ma servirà una straordinaria regolarità nelle 18 gare tra discesa e superG (bisogna vincere almeno una delle due coppette di specialità).

Paris, per questo, dovrà cercare di sfruttare tutte le chance già dal weekend del 26-28 novembre. Il programma, infatti, prevede due discese libere e un superG maschili. Positivo il controllo della neve, la Federazione internazionale ha dato via libera alle prossime gare nello stato dell’Alberta, in Canada. Non resta che godersi lo show.

Foto: LaPresse