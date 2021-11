Nell’atmosfera spettrale di Lech va in archivio l’unico parallelo della stagione di Coppa del Mondo. Sotto una fitta nevicata la spunta Andreja Slokar, al primo successo in carriera, dietro di lei le norvegesi Thea Louse Stjernesund e Kristin Lysdahl, con quest’ultima che batte sul filo di lana Marta Bassino nella small final. Deludenti le prove di Lara Gut-Behrami e Katharina Liensberger, fuori agli ottavi.

Una scivolata in semifinale ha precluso alla cuneese l’accesso alla finalissima, e nello scontro diretto per il terzo posto Kristin Lysdahl è riuscita ad avere la meglio con una grande seconda manche. Il quarto posto garantisce comunque una buona dote in termini di punti e lascia ben sperare per i prossimi appuntamenti di Coppa del Mondo.

Queste le parole rilasciate da Marta Bassino all’ufficio stampa della FISI dopo la gara: “Sono contenta nel complesso di tutta la giornata. Chiaramente speravo nel podio, ma nell’ultima manche non ho sfruttato bene il raccordo prima delle 3 porte sul piano e Lysdahl mi ha ripresa”.

L’ottimismo per il prosieguo della stagione non manca: “Guardiamo avanti con fiducia, ora si va a Levi con il tempo di fare 2-3 giorni di preparazione prima di avere due buone occasioni anche in slalom, dove voglio mettermi alla prova. Vengo da un buon periodo di allenamento, sto bene e so che la stagione è lunga”.

Foto: LaPresse