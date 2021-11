Rugby, TOP10 2021-2022: vincono Valorugby e Viadana, rinviati due match

Si sono disputati due match della settima giornata del massimo campionato italiano di rugby. Con le sfide Lazio-Calvisano e Lyons Piacenza-Colorno rinviate, in campo sono scese Valorugby-Fiamme Oro e Viadana-Mogliano, due sfide interessanti sia in chiave playoff sia salvezza.

Partono meglio le Fiamme Oro a Reggio Emilia, con i piazzati di Menniti-Ippolito a portare gli ospiti sullo 0-6 dopo 11 minuti. Al 22′ meta di Biondelli, trasformata, e Fiamme Oro che allungano sullo 0-13. Match che, però, cambia dopo la mezz’ora. Al 32’ meta di Dell’Acqua per il 5-13, mentre quasi allo scadere Luus va oltre e squadre che vanno negli spogliatoi sul 12-13. Il sorpasso a inizio ripresa, al 42’, con la meta del figlio d’arte Dominguez per il19-13 e al 51’ match virtualmente chiuso con la marcatura di Du Preez. Ancora Valorugby al 63’ con la meta di Silva, mentre al 72’ si sbloccano le Fiamme Oro con Chiappini, ma al 75’ il piazzato di Newton fissa il punteggio finale sul 36-18.

Vittoria netta e che permette a Viadana di staccarsi definitivamente dal gruppo di coda e iniziare ad adocchiare la zona playoff. Contro Mogliano partono subito forti i padroni di casa in meta al 2’ con Mateu per il 7-0 iniziale. All’11’ accorcia dalla piazzola Fadalti, ma al 20’ seconda meta di Viadana con Wagenpfeil per il 12-3, Allunga ancora, ma dalla piazzola, la squadra di casa con Ceballos, mentre Mogliano prova a riaprire i giochi con la meta di Sante. Un altro piazzato di Ceballos manda le squadre al riposo sul 18-8. Nel secondo tempo scappa via Viadana, prima al 53’ con la meta di Ribaldi e poi al 67’ con la meta di Antonio Denti per il 28-8. Nel finale, infine, le mete di Ribaldi e D’Anna fissano il punteggio sul 35-13 finale.

PROGRAMMA E RISULTATI TOP10

Risultati VII giornata

12.11.21

Petrarca Rugby v Femi-CZ Rovigo 27-25 (4-1)

14.11.2021

Lazio Rugby 1927 v Transvecta Calvisano – rinviata al 27.11.2021

Sitav Rugby Lyons v HBS Colorno – rinviata al 27.11.2021

Valorugby Emilia v Fiamme Oro 36-18 (5-0)

Rugby Viadana 1970 v Mogliano Rugby 1969 35-13 (5-0)

Classifica

Petrarca Rugby punti 32; Valorugby Emilia 27; HBS Colorno* 20; Fiamme Oro Rugby e Femi-CZ Rovigo* 16; Transvecta Calvisano* e Rugby Viadana 1970 14; Mogliano Rugby 1969* 10; Sitav Rugby Lyons* 9; Lazio Rugby 1927* 3.

* = una partita in meno (recuperi il 27 novembre)

Prossimo turno – VIII giornata

19.11.21 – ore 20.30 – diretta Rai Sport

Transvecta Calvisano v Rugby Viadana 1970

21.11.21 – ore 14.00

Lazio Rugby 1927 v Sitav Rugby Lyons

HBS Colorno v Petrarca Rugby

21.11.21 – ore 15.00

Femi-CZ Rovigo v Fiamme Oro Rugby

Mogliano Rugby 1969 v Valorugby Emilia

TABELLINI

Reggio Emilia, Stadio “Mirabello” – Domenica 14 novembre 2021

Peroni TOP10, VII giornata

Valorugby Emilia v Fiamme Oro Rugby 36 -18 (12-13)

Marcatori: p.t. 4’ c.p. Menniti-Ippolito (0-3), 11’ c.p. Menniti-Ippolito (0-6), 22’ m. Biondelli tr. Menniti-Ippolito (0-13), 32’ m. Dell’Acqua (5-13), 39’ m. Luus tr. Newton (12-13); s.t. 42’ m. Dominguez tr. Newton (19-13), 51’ m. Du Preez tr. Newton (26-13), 63’ m. Silva tr. Newton (33-13), 72’ m. Chiappini (33-18), 75’ c.p. Newton (36-18).

Valorugby Emilia: Antl (cap); Bertaccini, Majstorovic, Schiabel (65’ Paletta), Colombo (22’-29’Randisi); Newton, Dominguez (76’ Esteki); Amenta, Sbrocco (46’ Mordacci), Dell’Acqua; Gerosa (41’ Ortombina), Du Preez (60’ Favaro); Chistolini (46’ Randisi), Luus (52’ Silva), Sanavia (41’ Diaz). all. Manghi

Fiamme Oro Rugby: Biondelli; Guardiano, Vaccari (46’ Spinelli), Angelini, Gabbianelli; Menniti-Ippolito (27’ Di Marco), Marinaro (cap) (67’ Piva); Vian (52’ Caffini), Chianucci, D’Onofrio; Chiappini, Fragnito (67’ Angelone); Vannozzi (46’ Iacob), Kudin (60’ Taddia), Ioveniti (55’ Romano). all. Castagna

Arb.: Boraso (Rovigo)

AA1 Boaretto, AA2 Angelucci

Quarto Uomo: Rebuschi

Cartellini: al 18’ giallo a Chistolini (Valorugby Emilia), al 31’ giallo a D’Onofrio (Fiamme Oro Rugby).

Calciatori: Newton (Valorugby Emilia) 4/7; Menniti-Ippolito (Fiamme Oro) 3/3, Di Marco (Fiamme Oro) 0/1.

Note: giornata piovosa con circa 4 gradi, spettatori circa 700.

Punti conquistati in classifica: Valorugby Emilia 5 , Fiamme Oro 0

Player of the Match: Matteo Dell’Acqua (Valorugby Emilia)

Viadana, Stadio “Luigi Zaffanella” – Domenica 14 Novembre 2021

Peroni TOP10, VII giornata

Rugby Viadana 1970 v Mogliano Rugby 1969 (18-8) 35-13

Marcatori: p.t. 2’ m. Mateu tr. Ceballos (7-0), 11’ cp Fadalti (7-3), 20’ m. Wagenpfeil (12-3), 16’ cp Ceballos (15-3), m. Sante (15-8), cp. Ceballos (18-8) s.t. 53’ m. Ribaldi (23-8), 67’ m. Denti Ant. (28-8), 79’ m. Ribaldi tr. Ferrarini (35-8), 100’ m. D’Anna (35-13)

Rugby Viadana 1970: Mateu (63’ Ferrarini), Jannelli, Ceballos, Quintieri (63’ Modena), Galliano A., Apperley, Jelic (74’ Di Chio), Casado Sandri (58’ Rossi), Locatelli, Wagenpfeil (cap.), Caila (48’ Mannucci), Boschetti (’79 Sassi) ,Galliano M. (53’ Denti Ant.), Ribaldi, Halalilo (67’ Fiorentini)

all. Fernàndez/Gamboa

Mogliano Rugby: Fadalti, D’Anna, Falsaperla, Cerioni (26’ Jacono), Abanga, Sante, Semenzato (60’ Fabi), Finotto, Carraro (67’ Franchin), Baldino, Ceccato, Bocchi, Spironello (54’ Notariello), Bonanni (60’ Vianello), Drudi (41’ Ros)

all. Costanzo

arb. Spadoni (Padova)

AA1 Frasson (Treviso), AA2 Marrazzo (Modena)

Quarto Uomo: Vaccari (Viadana)

Cartellini: 93’ Denti Ant. (Rugby Viadana 1970) – 96’ Fiorentini (Rugby Viadana 1970)

Calciatori: Ceballos (Rugby Viadana 1970) 3/6 – Ferrarini (Rugby Viadana 1970) 1/1 – Fadalti (Mogliano Rugby 1969) 1/3

Note: Giornata nuvolosa, campo bagnato. Spettatori: 400 circa

Punti conquistati in classifica: Rugby Viadana 1970 5 – Mogliano Rugby 1969 0

Player of the Match: Juan Wagenpfeil (Rugby Viadana 1980)

Foto: LM-LPS/Luigi Mariani