Si è disputato questa sera il derby d’Italia di rugby: nell’anticipo della settima giornata del TOP10 il Petrarca Padova ha battuto il Rovigo per 27-25. I patavini sono saliti così a quota 32 punti (sui 35 punti totali disputati), mentre gli ospiti, che devono recuperare un match il 27 novembre, si sono portati a 16, agganciando le Fiamme Oro.

PROGRAMMA E RISULTATI TOP10

Peroni TOP10 – VII giornata

12.11.21

Petrarca Rugby v Femi-CZ Rovigo 27-25 (4-1)

14.11.2021 – ore 15.00

Lazio Rugby 1927 v Transvecta Calvisano – rinviata al 27.11.2021

Sitav Rugby Lyons v HBS Colorno

Valorugby Emilia v Fiamme Oro

Rugby Viadana 1970 v Mogliano Rugby 1969

Classifica: Petrarca Rugby** 32; Valorugby Emilia 22; HBS Colorno 20; Fiamme Oro Rugby e Femi-CZ Rovigo 16; Transvecta Calvisano* 14; Mogliano Rugby 1969* 10; Rugby Viadana 1970 e Sitav Rugby Lyons 9; Lazio Rugby* 1927 3.

* = una partita in meno (recuperi il 27 novembre)

** = una partita in più

TABELLINO

Padova, Stadio del Plebiscito – Venerdi 12 novembre 2021

Peroni TOP10, VII giornata

Petrarca Rugby v Femi CZ Rovigo 27-25 (17-19)

Marcatori: p.t. 7’ cp Van Reenen (0-3), 17’ m Bordin tr Van Reenen (0-10), 21’ m. Broggin tr Lyle (7-10), 25’ cp Van Reenen (7-13), 29’ cp Lyle (10-13), 34’ m. Schiabel tr Lyle (17-13), 37’ cp Van Reenen (17-16), 40’ cp Van Reenen (17-19). S.t. 53’ cp Van Reenen (17-22), 61’ cp Lyle (20-22), 69’ cp Van Reenen (20-25), 80’ m. Di Bartolomeo tr Lyle (27-25)

Petrarca Rugby: Lyle; Zini, Broggin (29’ Citton), Sgarbi, Schiabel; Ferrarin, Tebaldi (41 Panunzi); Galetto (57’ Michieletto), Ghigo, Makelara (66’ Goldin); Trotta (Cap.), Canali; Pavesi (62’ Hasa), Di Bartolomeo (62’ Carnio), Borean (57’ Spagnolo)

All. Marcato, Jimez

Femi CZ Rovigo: Borin; Sarto (12’ Bordin), Lertora, Diederich Ferrario, Uncini; Van Reenen, Chillon; Ruggeri (63’ Greef), Lubian, Sironi; Steolo (63’ Piantella), Ferro (Cap.); Pomaro (52’ Swanepoel), Cadorini, Leccioli (62’ Quaglio)

All. Coetzee

Arb. Gianluca Gnecchi (Brescia)

AA1 Franco (Pordenone), AA2 Merli (Jesi)

Quarto Uomo: Giacomini-Zaniol (Treviso)

Calciatori: Lyle (Petrarca Rugby) 5/5, Van Reenen (Femi CZ Rovigo) 7/7

Peroni Player of the match: Tommaso Di Bartolomeo (Petrarca Rugby)

Note: serata tiepida, campo in buone condizioni. Derby d’Italia n.171 valido per l’Adige Cup.. Spettatori 1000 circa. Punti conquistati: Petrarca 4; Rugby Rovigo 1.

Foto: LM-LPS/Alfio Guarise