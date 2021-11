Rugby, Test Match: le formazioni per le sfide di sabato

Dopo l’antipasto dello scorso weekend tra Galles e Nuova Zelanda partono ufficialmente domani i test match autunnali di rugby. Da Dublino a Parigi, passando per Roma, Londra e Cardiff, il sabato ovale sarà ricco di sfide da non perdere. E nei giorni scorsi i vari ct hanno svelato le carte annunciando le formazioni in campo. Ecco tutte le squadre dei match di sabato.

IRLANDA – GIAPPONE

Irlanda: 15 Hugo Keenan, 14 Andrew Conway, 13 Garry Ringrose, 12 Bundee Aki, 11 James Lowe, 10 Johnny Sexton, 9 Jamison Gibson-Park, 8 Jack Conan, 7 Josh van der Flier, 6 Caelan Doris, 5 James Ryan, 4 Tadhg Beirne, 3 Tadhg Furlong, 2 Ronan Kelleher, 1 Andrew Porter

In panchina: 16 Dan Sheehan, 17 Cian Healy, 18 Finlay Bealham, 19 Iain Henderson, 20 Peter O’Mahony, 21 Conor Murray, 22 Joey Carbery, 23 Keith Earls

Giappone: 15 Kotaro Matsushima, 14 Dylan Riley, 13 Timothy Lafaele, 12 Ryoto Nakamura, 11 Siosaia Fifita, 10 Yu Tamura, 9 Yutaka Nagare, 8 Kazuki Himeno, 7 Pieter Labuschagne, 6 Ben Gunter, 5 James Moore, 4 Jack Cornelsen, 3 Jiwon Gu, 2 Atsushi Sakate, 1 Keita Inagaki

In panchina: 16 Yusuke Niwai, 17 Craig Millar, 18 Asaeli Ai Valu, 19 Yoshitaka Tokunaga, 20 Tevita Tatafu, 21 Naoto Saito, 22 Rikiya Matsuda, 23 Ryohei Yamanaka

ITALIA – NUOVA ZELANDA

Italia: 15 Matteo Minozzi, 14 Federico Mori, 13 Juan Ignacio Brex, 12 Marco Zanon, 11 Montanna Ioane, 10 Paolo Garbisi, 9 Stephen Varney, 8 Renato Giammarioli, 7 Michele Lamaro, 6 Sebastian Negri, 5 David Sisi, 4 Marco Fuser, 3 Marco Riccioni, 2 Gianmarco Lucchesi, 1 Danilo Fischetti

In panchina: 16 Luca Bigi, 17 Ivan Nemer, 18 Pietro Ceccarelli, 19 Niccolò Cannone, 20 Federico Ruzza, 21 Abraham Steyn, 22 Callum Braley, 23 Carlo Canna

Nuova Zelanda: 15 Damian McKenzie, 14 Sevu Reece, 13 Braydon Ennor, 12 Quinn Tupaea, 11 George Bridge, 10 Richie Mo’unga, 9 Brad Weber, 8 Hoskins Sotutu, 7 Sam Cane, 6 Luke Jacobson, 5 Josh Lord, 4 Tupou Vaa’i, 3 Tyrel Lomax, 2 Dane Coles, 1 George Bower

In panchina: 16 Asafo Aumua, 17 Ethan de Groot, 18 Ofa Tuungafasi, 19 Samuel Whitelock, 20 Shannon Frizell, 21 Finlay Christie, 22 David Havili, 23 Jordie Barrett

INGHILTERRA – TONGA

Inghilterra: 15 Freddie Steward, 14 Adam Radwan, 13 Henry Slade, 12 Manu Tuilagi, 11 Jonny May, 10 Owen Farrell, 9 Ben Youngs, 8 Tom Curry, 7 Sam Underhill, 6 Courtney Lawes, 5 Jonny Hill, 4 Maro Itoje, 3 Kyle Sinckler, 2 Jamie George, 1 Ellis Genge

In panchina: 16 Jamie Blamire, 17 Joe Marler, 18 Will Stuart, 19 Charlie Ewels, 20 Alex Dombrandt, 21 Alex Mitchell, 22 Marcus Smith, 23 George Furbank

Tonga: 15 Telusa Veainu, 14 Walter Fifita, 13 Malietoa Hingano, 12 Afusipa Taumoepeau, 11 Solomone Kata, 10 Kurt Morath, 9 Sonatane Takulua, 8 Sione Vailanu, 7 Mateaki Kafatolu, 6 Lopeti Timani, 5 Tanginoa Halaifonua, 4 Leva Fifita, 3 Ben Tameifuna, 2 Paula Ngauamo, 1 Siegfried Fisiihoi

In panchina: 16 Siua Maile, 17 Loni Uhila, 18 Ma’afu Fia, 19 Setefano Funaki, 20 Onehunga Havili, 21 Leon Fukofuka, 22 James Faiva, 23 Viliami Fine

GALLES – SUDAFRICA

Galles: 15 Johnny McNicholl, 14 Louis Rees-Zammit, 13 Jonathan Davies, 12 Nick Tompkins, 11 Josh Adams, 10 Dan Biggar, 9 Tomos Williams, 8 Aaron Wainwright, 7 Taine Basham, 6 Ellis Jenkins, 5 Adam Beard, 4 Will Rowlands, 3 Tomas Francis, 2 Ryan Elias, 1 Rhys Carré

In panchina: 16 Bradley Roberts, 17 Wyn Jones, 18 WillGriff John, 19 Ben Carter, 20 Seb Davies, 21 Gareth Davies, 22 Gareth Anscombe, 23 Liam Williams

Sudafrica: 15 Damian Willemse, 14 Jesse Kriel, 13 Lukhanyo Am, 12 Damian de Allende, 11 Makazole Mapimpi, 10 Handré Pollard, 9 Herschel Jantjies, 8 Duane Vermeulen, 7 Kwagga Smith, 6 Siya Kolisi, 5 Lood de Jager, 4 Eben Etzebeth, 3 Trevor Nyakane, 2 Bongi Mbonambi, 1 Ox Nché

In panchina: 16 Malcolm Marx, 17 Steven Kitshoff, 18 Vincent Koch, 19 Franco Mostert, 20 Jasper Wiese, 21 Cobus Reinach, 22 Elton Jantjies, 23 Frans Steyn

FRANCIA – ARGENTINA

Francia: 15 Melvyn Jaminet, 14 Damian Penaud, 13 Gael Fickou, 12 Romain Ntamack, 11 Gabin Villiere, 10 Matthieu Jalibert, 9 Antoine Dupont, 8 Anthony Jelonch, 7 Cameron Woki, 6 Francois Cros, 5 Paul Willemse, 4 Thibaud Flament, 3 Mohamed Haouas, 2 Julien Marchand, 1 Cyril Baille

In panchina: 16 Peato Mauvaka, 17 Jean-Baptiste Gros, 18 Demba Bamba, 19 Romain Taofifenua, 20 Gregory Alldritt, 21 Sekou Macalou, 22 Maxime Lucu, 23 Jonathan Danty

Argentina: 15 Emiliano Boffelli, 14 Bautista Delguy, 13 Matías Moroni, 12 Jerónimo De La Fuente, 11 Mateo Carreras, 10 Santiago Carreras, 9 Tomás Cubelli, 8 Facundo Isa, 7 Marcos Kremer, 6 Pablo Matera, 5 Tomás Lavanini, 4 Guido Petti, 3 Francisco Gómez Kodela, 2 Julián Montoya, 1 Thomas Gallo

In panchina: 16 Facundo Bosch, 17 Rodrigo Martínez, 18 Santiago Medrano, 19 Lucas Paulos, 20 Juan Martín González, 21 Gonzalo Bertranou, 22 Nicolás Sánchez, 23 Lucio Cinti

Foto: Simon King / DPPI – LPS