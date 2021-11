Rugby, risultati Test Match sabato 13 novembre: cade la Nuova Zelanda, ok Inghilterra e Sudafrica

La finestra internazionale dei Test Match autunnali 2021 di rugby, che prende il nome di Autumn Nations Series 2021, ha visto oggi andare in scena quattro dei venti incontri totali previsti: oltre alla vittoria dell’Argentina in Italia per 16-37, si sono registrati altri risultati interessanti.

Due le vittorie interne: l’Irlanda supera la Nuova Zelanda per 29-20, mentre l’Inghilterra regola l’Australia per 32-15, infine l’altra vittoria esterna di giornata è quella ottenuta dal Sudafrica in Scozia con il punteggio di 15-30. Domani Francia-Georgia alle ore 14.00 e Galles-Fiji alle ore 16.15.

CALENDARIO AUTUMN NATIONS SERIES 2021

Sabato 13 novembre

Italia-Argentina 16-37

Scozia-Sudafrica 15-30

Irlanda-Nuova Zelanda 29-20

Inghilterra-Australia 32-15

Foto: LaPresse