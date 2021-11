Qualificazioni Mondiali calcio 2022 oggi: orari partite 16 novembre, tv, programma, streaming

Torna anche oggi l’appuntamento con le qualificazioni ai Mondiali di calcio 2022, che questa sera emetterà alcuni verdetti importanti per quanto riguarda i gruppi D, E e G, assegnando così i posti per la rassegna in Qatar e per i play-off di spareggio.

Tutte le gare prenderanno il via in contemporanea alle ore 20.45, ma solamente Olanda-Norvegia sarà visibile in tv sul canale Mediaset 20, in streaming sulla piattaforma gratuita Mediaset Infinity. In campo anche la Francia, campione in carica e opposta alla Finlandia, mentre il Belgio sarà ospite del Galles.

La Bosnia ospiterà invece l’Ucraina, con la Lettonia di scena a Gibilterra, mentre la Turchia farà visita al Montenegro. A completare il quadro sarà dunque il match tra Repubblica Ceca ed Estonia, dove Patrik Schick e compagni sperano ancora nel secondo posto.

IL PROGRAMMA DI GIORNATA:

20:45 Bosnia-Erzegovina-Ucraina

20:45 Finlandia-Francia

20:45 Galles-Belgio

20:45 Gibilterra-Lettonia

20:45 Montenegro-Turchia

20:45 Olanda-Norvegia

20:45 Repubblica Ceca-Estonia

Foto: LaPresse