Continuano le Qualificazioni Mondiali 2022. Dopo la prima quattro-giorni, ora è tempo delle battute finali, che ci consegneranno le squadre direttamente qualificate al torneo iridato che si terrà in Qatar l’anno prossimo e quelle che invece dovranno passare dai playoff.

Nella giornata di lunedì 15 novembre saranno ben 8 gli incontri in agenda: tutti in contemporanea alle ore 20.45, fra cui quello decisivo per l’Italia di Roberto Mancini che farà visita all’Irlanda del Nord a Belfast e con un orecchio dovrà stare attenta anche al risultato di Svizzera-Bulgaria, in quel di Lucerna.

Di seguito il programma dettagliato di lunedì 15 novembre 2021 rispetto alle Qualificazioni Mondiali di Qatar 2022. Tutto l’elenco dei match dei Gruppi C, F e I e le possibilità di seguire uno dei match in lista fra tv e streaming. La partita prescelta è ovviamente Irlanda del Nord-Italia che verrà trasmessa in diretta tv da Rai Uno, in streaming da Rai Play e sarà seguibile anche con la DIRETTA Live scritta di OA Sport.

Qualificazioni Mondiali calcio 2022 oggi: orari partite 15 novembre, tv, programma, streaming

Irlanda del Nord-Italia (ore 20:45) (Gruppo C) – il match verrà trasmesso in diretta tv da Rai Uno, in streaming da Rai Play e sarà seguibile anche con la DIRETTA Live scritta di OA Sport.

Svizzera-Bulgaria (ore 20:45) (Gruppo C)

Israele-Far Oer (ore 20:45) (Gruppo F)

Scozia-Danimarca (ore 20:45) (Gruppo F)

Austria-Moldavia (ore 20:45) (Gruppo F)

San Marino-Inghilterra (ore 20:45) (Gruppo C)

Albania-Andorra (ore 20:45) (Gruppo I)

Polonia-Ungheria (ore 20:45) (Gruppo I)

Foto: Lapresse