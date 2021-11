Qualificazioni Euro 2023 U21, Irlanda-Italia: obiettivo sorpasso alla Svezia per il primato nel girone F

Domani 12 novembre alle ore 18:30, presso il Tallaght Stadium di Dublino, si affronteranno Irlanda e Italia Under 21 per le qualificazioni agli Europei di calcio U21 2023.

Per entrambe le nazionali sarà la quinta partita del girone F, in cui al momento è in testa la Svezia, con 11 punti e 6 incontri disputati. Gli azzurrini di Paolo Nicolato inseguono a 10 punti in classifica, ma con 2 partite in meno; l’Irlanda è invece quarta, con 7 punti e lo stesso numero di partite giocate (4) dall’Italia.

La classifica del gruppo F fa dunque capire da sé l’importanza della partita: l’Italia, con una vittoria, sorpasserebbe la Svezia e andrebbe al comando, con una partita in meno rispetto alla compagine scandinava; d’altro canto, anche l’Irlanda darà tutto per conquistare la vittoria, raggiungendo così al secondo posto proprio gli azzurrini.

Nicolato non può che puntare sull’attacco, guidato dal bomber Lorenzo Lucca che, in Serie B con il suo Pisa, si sta facendo notare con delle super prestazioni. Importante anche il rientro tra i pali di Marco Carnesecchi, sia come valore assoluto in campo che, soprattutto, come leader.

Tra le fila degli irlandesi, invece, occhi puntati su Evan Ferguson, centravanti del Brighton, classe 2004. Sarà lui il principale pericolo per la difesa azzurra, alla ricerca del primo goal in Under 21.

Due nazionali talentuose si affronteranno con un obiettivo chiaro: 3 punti per avanzare in classifica e proseguire il cammino verso gli Europei Under 21 2023.

