Si è svolta oggi nel grattacielo di Intesa Sanpaolo la conferenza stampa di presentazione delle Nitto ATP Finals 2021 (competizione in programma dal 14 al 21 novembre al Pala Alpitour di Torino). All’evento erano presenti diverse figure importanti dello sport italiano che hanno presentato il torneo a cui parteciperanno i “Maestri” del tennis.

“Sono convinto che faremo vedere quanto grandi sono l’Italia, Torino e il Piemonte. Da italiano sono orgoglioso che si svolga a Torino, così come sono orgoglioso del fatto che la maggior parte dei giocatori sia sotto i 25 anni. Rappresentano il futuro del nostro sport e siamo in ottime mani per uno splendido futuro”. Con queste parole il presidente dell’ATP Andrea Gaudenzi ha commentato le Finals di Torino.

Ad intervenire durante la conferenza è stata poi la sottosegretaria allo Sport, Valentina Vezzali, che ha spiegato le sue proposte relative alla capienza dell’Alpitour di Torino: “Ho mandato proprio l’altro giorno la richiesta al Cts di valutare l’opportunità di aumentare la capienza sia per le Atp Finals, in modo da portarle all’80%, e per consentire il 100% per la partita Italia Svizzera. Il Cts si riunirà oggi alle 13, ieri sera mi sono interfacciata con Locatelli che però mi ha esposto una criticità, che la condizione epidemiologica nel nostro Paese sta peggiorando. Ma io sono fiduciosa e mi auguro che l’esito del Cts possa essere a favore”.

Infine, la parola è passata anche al presidente di Sport e Salute, Vito Cozzoli, che ha affermato: “Che un evento di questa rilevanza sia a Torino è motivo di orgoglio, segno di ripresa, un successo del made in Italy. Il segreto è sempre fare squadra come è accaduto per questo evento. Lo sport è uno, i campioni vengono dalla base che a sua volta si alimenta delle gesta ed emozioni che ci regaleranno gli 8 master che vedremo in questa manifestazione”.

Foto: LaPresse