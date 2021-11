Playoff Mondiali calcio 2022: date, regolamento, teste di serie, chi li farà

Stiamo per giungere al termine delle qualificazioni ai Mondiali di calcio 2022 per quanto riguarda la zona UEFA. Le vincitrici dei dieci gironi staccheranno direttamente il biglietto per il Qatar, mentre le seconde classificate saranno chiamate a disputare un doppio turno di playoff insieme a due ripescate dalla Nations League.

Germania e Danimarca si sono già matematicamente qualificate, mentre all’Inghilterra manca soltanto l’ufficialità (basterà fare un punto contro San Marino). Russia e Croazia si giocheranno tutto nello scontro diretto (ai russi basterà il pareggio), proprio come Spagna-Svezia (gli iberici hanno un punto di vantaggio) e Portogallo-Serbia (ai lusitani basterà il pareggio).

La Francia è molto vicina all’obiettivo (basterà battere il Kazakhstan), al Belgio serve il successo sull’Estonia per chiudere i conti. L’Italia si giocherà tutto nell’ultima giornata: gli azzurri sono appaiati alla Svizzera, ma hanno due gol di vantaggio nella differenza reti. La nostra Nazionale farà visita all’Irlanda del Nord, mentre gli elvetici ospiteranno la Bulgaria.

I ragazzi del CT Roberto Mancini cercheranno di vincere il girone in modo da chiudere immediatamente la pratica, senza dover essere rimandati al doppio turno di playoff. Le dieci seconde classificate e due formazioni provenienti dalla Nations League (non ancora qualificate ai Mondiali) si giocheranno tutto in due partite secche: le sei semifinali sono in programma il 24-25 marzo 2022, le tre decisive finali sono previste il 28-29 marzo 2022.

REGOLAMENTO PLAYOFF QUALIFICAZIONI MONDIALI CALCIO 2022

Le dieci seconde classificate dei gruppi UEFA e due ripescate dalla Nations League parteciperanno ai playoff. Le dodici formazioni si incroceranno in un doppio turno, su partita secca (in caso di parità al termine dei 90 minuti si giocheranno i supplementari ed eventualmente si tireranno i calci di rigore). Prima le semifinali, poi le sei vincitrici si sfideranno nelle tre decisive finali che assegneranno gli ultimi tre pass per i Mondiali.

PLAYOFF QUALIFICAZIONI MONDIALI CALCIO 2022: QUANDO SI DISPUTANO

Semifinali: 24-25 marzo 2022

Finali: 28-29 marzo 2022

QUALIFICATE AI PLAYOFF QUALIFICAZIONI MONDIALI CALCIO 2022

Portogallo/Serbia (scontro diretto decisivo, ai lusitani basta un pareggio per vincere il girone)

Spagna/Svezia (scontro diretto decisivo, agli iberici basta un pareggio per vincere il girone)

Italia/Svizzera (ultima giornata: Irlanda del Nord-Italia, Svizzera-Bulgaria. Le due squadre sono a pari punti, azzurri con 2 gol di vantaggio nella differenza reti)

Ucraina/Finlandia/Bosnia Erzegovina (dando per scontata la vittoria della Francia contro il Kazakhstan)

Repubblica Ceca/Galles (dando per probabile il successo del Belgio contro l’Estonia)

Scozia

Olanda/Norvegia/Turchia (nel gruppo G mancano ancora due giornate: Olanda 19, Norvegia 17, Turchia 15)

Russia/Croazia (scontro diretto decisivo, ai russi basta un pareggio per vincere il girone)

Polonia (dando per scontato che l’Inghilterra faccia almeno un punto contro San Marino)

Macedonia del Nord/Romania (Macedonia del Nord 15, Romania 14. Ultima giornata: Macedonia del Nord-Islanda e Romania-Liechtenstein)

Due ripescate dalla Nations League (avremo un quadro più delineato al termine della fase a gironi)

TESTE DI SERIE PLAYOFF QUALIFICAZIONI MONDIALI CALCIO

Le migliori sei seconde classificate della fase a gironi saranno teste di serie nel sorteggio.

