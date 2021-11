L’Italia è in piena lotta per qualificarsi ai Mondiali 2022 di calcio. La nostra Nazionale si trova in testa al gruppo C, con gli stessi punti della Svizzera (15) ma con una differenza reti migliore (+11 contro +9). A risultare decisiva sarà l’ultima giornata del raggruppamento: gli azzurri faranno visita all’Irlanda del Nord mentre gli elvetici ospiteranno la Bulgaria. Soltanto la prima classificata si qualificherà alla prossima rassegna iridata, mentre la seconda dovrà passare dal doppio turno di playoff (semifinale e finale, entrambe in partita secca) per cercare di strappare uno dei tre pass a disposizione.

I Campioni d’Europa sono scottati dall’eliminazione subita nel 2017 contro la Svezia e non vogliono rivivere quell’incubo. Proprio per questo motivo bisogna assolutamente chiudere la pratica tra due giorni, senza dover passare dai sempre insidiosi spareggi, a cui partecipano le dieci seconde classificate della fase a gironi e due formazioni provenienti dalla Nations League. I rischi sono davvero rilevanti, perché in questi playoff saranno impegnate Nazionali di grande rilievo tecnico. C’è la possibilità di incrociare una tra Portogallo, Svezia, Russia, Polonia, Scozia.

Nel caso l’appuntamento sarebbe per il 24-25 e 28-29 marzo 2022. L’Italia dovrebbe essere testa di serie nel sorteggio, perché è molto probabile che chiuda tra le migliori sei seconde classificate.

REGOLAMENTO PLAYOFF QUALIFICAZIONI MONDIALI CALCIO 2022

Le dieci seconde classificate dei gruppi UEFA e due ripescate dalla Nations League parteciperanno ai playoff. Le dodici formazioni si incroceranno in un doppio turno, su partita secca (in caso di parità al termine dei 90 minuti si giocheranno i supplementari ed eventualmente si tireranno i calci di rigore). Prima le semifinali, poi le sei vincitrici si sfideranno nelle tre decisive finali che assegneranno gli ultimi tre pass per i Mondiali.

PLAYOFF QUALIFICAZIONI MONDIALI CALCIO 2022: QUANDO SI DISPUTANO

Semifinali: 24-25 marzo 2022

Finali: 28-29 marzo 2022

QUALIFICATE AI PLAYOFF QUALIFICAZIONI MONDIALI CALCIO 2022

Portogallo

Svezia

Italia/Svizzera (ultima giornata: Irlanda del Nord-Italia, Svizzera-Bulgaria. Le due squadre sono a pari punti, azzurri con 2 gol di vantaggio nella differenza reti)

Ucraina/Finlandia (Finlandia 11 punti, Ucraina 9. Differenza reti +2 e +1. Ultima giornata: Finlandia-Francia, Bosnia-Ucraina)

Repubblica Ceca/Galles (Galles 14 punti, Repubblica Ceca 11. Differenza reti +5 e +3. Ultima giornata: Galles-Belgio, Repubblica Ceca-Estonia)

Scozia

Olanda/Norvegia/Turchia (Olanda 20, Norvegia 18, Turchia 18. Ultima giornata: Olanda-Norvegia, Montenegro-Turchia. La migliore vincerà il girone, la seconda ai playoff)

Russia

Polonia (dando per scontato che l’Inghilterra faccia almeno un punto contro San Marino)

Macedonia del Nord

Due ripescate dalla Nations League: Austria e sicuramente una tra Repubblica Ceca e Galles (ovvero quella che non sarà seconda nel loro girone).

TESTE DI SERIE PLAYOFF QUALIFICAZIONI MONDIALI CALCIO

Le migliori sei seconde classificate della fase a gironi saranno teste di serie nel sorteggio.

