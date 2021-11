ATP Finals, Jannik Sinner è il secondo italiano a vincere un match dopo Matteo Berrettini

Strepitoso esordio di Jannik Sinner alle ATP Finals 2021. Dopo essere subentrato allo sfortunatissimo Matteo Berrettini (costretto al ritiro per un infortunio ai muscoli addominali), l’azzurro ha sconfitto nettamente Hubert Hurkacz (numero 9 del mondo) con un doppio 6-2 nella seconda giornata del gruppo Rosso.

Si tratta di un successo strepitoso, un’affermazione che conferma la crescita di un Paese intero. Fino al 2019, infatti, nessun italiano era mai riuscito a vincere un match alle ATP Finals, poi il netto cambio di rotta che ci ha piacevolmente colpito: prima il trionfo dello stesso Berrettini contro l’austriaco Dominic Thiem e adesso il grandissimo successo dell’altoatesino contro il polacco.

Due vittorie diverse (quello di Matteo avvenuta infatti nella terza giornata del girone e a giochi già chiusi, quello del numero 2 d’Italia invece arrivata nella seconda partita del gruppo), ma ovviamente di egual importanza per il nostro Paese. Due imprese che rimarranno per sempre stampate nella mente di tutti gli appassionati di questo sport, e non solo.

Ora per Sinner ci sarà addirittura l’occasione per raddoppiare, con un occhio rivolto all’altro match del girone (per qualificarsi alle semifinali il nostro portacolori dovrà infatti superare il russo Daniil Medvedev e sperare nella sconfitta del tedesco Alexander Zverev contro Hurkacz). Nel frattempo, l’Italia intera si gode il magico momento del tennis tricolore con la speranza che, tutto questo, sia solo l’inizio di una grande era.

Foto: LaPresse