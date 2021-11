Pattinaggio artistico, NHK Trophy 2021: Sakamoto vince e va oltre quota 230! Che traguardo per la nipponica

Traguardo significativo per Kaori Sakamoto. l’atleta giapponese ha vinto con merito la gara femminile in occasione della tappa di casa del Grand Prix 2021-2022 di pattinaggio artistico, l’NHK Trophy di Tokyo, scavalcando per la prima volta in carriera quota 230 punti.

La pattinatrice di Kobe, già meritatamente in testa dopo lo short, è riuscita nell’impresa eseguendo un libero composto da due doppi axel e sei salti tripli, la maggior parte dei quali imbastiti da una qualità importante. Tra gli elementi migliori impossibile non citare il doppio axel inaugurale, il triplo rittberger inserito “a sorpresa” al termine della sequenza coreografica, la combinazione triplo flip/doppio toeloop e il triplo salchow singolo. Raccogliendo il massimo del livello nelle tre trottole pianificate la nativa di Kobe ha raggiunto quindi nel segmento 146.78 (74.95, 71.83) per la bellezza di 233.34 punti totali, numeri raggiunti in precedenza esclusivamente da Rika Kihira, Elizaveta Tuktamysheva, Alina Zagitova, Alexandra Trusova, Anna Shcherbakova, Alna Kostornaia e Kamila Valieva.

Diverse sbavature nel resto delle partecipanti. La padrona di casa Mana Kawabe, malgrado un errore vistoso nell’axel eseguito solo doppio con caduta e il quarto libero, grazie al vantaggio accumulato nello short ha conservato il posto d’onore con 131.65 (66.80, 65.76) per 205.44 annullando il tentativo di risalita della sudcoreana Young You, rimasta terza nella classifica finale con 135.52 (69.03, 67.49).

Da menzionare infine Alysa Liu, abile a riuscire a completare in qualche modo il triplo axel chiamato sul quarto ma rimasta attardata a causa di alcuni problemi di rotazione nell’ambiziosa combinazione triplo lutz/euler/triplo flip e nella sequenza triplo flip/doppio axel, redarguita con il filo di entrata non chiaro. Piccole defaillance che non hanno consentito alla statunitense di andare oltre i 135.18 (66.80, 66.58) per 202.90.

CLASSIFICA FINALE INDIVIDUALE FEMMINILE

Foto: LaPresse