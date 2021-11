Pattinaggio artistico, Grand Prix: Shoma Uno in testa dopo lo short program a Tokyo. Matteo Rizzo 7°

Shoma Uno è balzato in testa allo short program maschile dell’NHK Trophy, tappa del Grand Prix 2021-2022 di pattinaggio artistico che va in scena sul ghiaccio di Tokyo. Il giapponese ha incantato di fronte al proprio pubblico, totalizzando 102.58 punti (56.55 per la parte tecnica, 46.03 per i components). Il 23enne, tre volte argento ai Mondiali e secondo alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018, si è avvicinato al proprio personale (104.15, realizzato tre anni fa a Lombardia Trophy) e precede di tre punti lo statunitense Vincent Zhou (99.51, 55.69 per la parte tecnica e 43.83 per i components).

Shoma Uno, quest’anno già secondo a Skate America, si pone in posizione di vantaggio in vista del free program di domani, dove vorrà primeggiare ancora una volta in modo da vincere la gara. Zhou aveva vinto Skate America precedendo proprio il suo grande rivale e oggi si è fermato a un punto esatto dal personale. Terzo posto provvisorio per il sudcoreano Junhwan Cha (95.92), che ha guadagnato margine nei confronti del russo Makar Ignatov (90.54). Il nostro Matteo Rizzo è sesto (84.78, 43.31+41.47), lontano nove punti dal personale siglato ai Mondiali 2019 quando fu settimo.

RISULTATI SHORT PROGRAM MASCHILE NHK TROPHY 2021

l. Competitor Nation TSS TES PCS SS TR PE CO IN Deduction StN.

1 Shoma UNO JPN 102.58 56.55 46.03 9.29 8.96 9.36 9.21 9.21 0.00 #10

2 Vincent ZHOU USA 99.51 55.69 43.82 8.75 8.57 8.82 8.82 8.86 0.00 #6

3 Junhwan CHA KOR 95.92 52.00 43.92 8.64 8.57 8.93 8.96 8.82 0.00 #8

4 Makar IGNATOV RUS 90.54 52.76 37.78 7.79 7.39 7.64 7.64 7.32 0.00 #5

5 Sota YAMAMOTO JPN 86.05 47.09 38.96 7.96 7.43 7.93 7.75 7.89 0.00 #2

6 Matteo RIZZO ITA 84.78 43.31 41.47 8.32 8.14 8.29 8.36 8.36 0.00 #11

7 Alexander SAMARIN RUS 84.32 44.97 39.35 8.07 7.64 7.89 7.96 7.79 0.00 #9

8 Kao MIURA JPN 76.62 39.97 36.65 7.50 7.11 7.32 7.43 7.29 0.00 #1

9 Tomoki HIWATASHI USA 72.36 35.86 36.50 7.43 7.14 7.25 7.32 7.36 0.00 #3

10 Nam NGUYEN CAN 64.28 27.39 36.89 7.57 7.32 7.25 7.50 7.25 0.00 #7

11 Camden PULKINEN USA 55.53 20.88 35.65 7.29 7.07 6.79 7.32 7.18 1.00

Foto: Lapresse