Alto livello e alcuni scontri al vertice davvero imperdibili in occasione del Gran Premio d’Italia, terza tappa del circuito ISU Grand Prix 2021-2022 di pattinaggio artistico in scena al PalaVela di Torino da giovedì 4 a domenica 7 novembre.

Tra le battaglie da non perdere figura certamente quella dell’individuale femminile, dove una Anna Shcherbakova svantaggiata da una preparazione deficitaria a causa di un infortunio dovrà riuscire ad arginare, aspettando una condizione ancora più competitiva, l’attacco della compagna di squadra Maya Khromykh che, non a caso, ha vinto il primo confronto diretto al Budapest Trophy confezionando un libero d’alto profilo, contraddistinto da due quadrupli toeloop, di cui uno combinato con il triplo toeloop, dimostrando di saper recitare in questa stagione piena di insidie un ruolo da protagonista.

Tra le altre partecipanti impossibile non citare la giapponese Mai Mihara, reduce da uno straordinario secondo segmento di Skate Canada, la veterana Satoko Miyahara, la belga Loena Hendrickx e le due sudcoreane Yelim Kim ed Eunsoo Lim. Fari puntati inoltre sulle azzurre Lara Naki Gutmann e Lucrezia Beccari, motivati a dare una smossa a tutto il movimento dopo la qualificazione olimpica sfumata.

Nei maschi, con tutta probabilità, assisteremo a una delle prove più folli della stagione, in quanto, potenzialmente, quasi tutti i partecipanti possono puntare a una posizione alla top 3. Non mancano comunque i favoriti, rappresentati principalmente dalla stella del Sol Levante Yuma Kagiyama, argento agli ultimi Campionati Mondiali, e dal russo Mikhail Kolyada, ormai tornato praticamente quello di un tempo. Presenti poi sia Dmtri Aliev che Petr Gumennik, entrambi alla ricerca di una continuità, oltre che il cinese Bojang Jin, il sudcoreano Junhwan Cha e il lettone Dennis Vasiljevs. Ma attenzione, perché nella mischia potrebbe tranquillamente inserirsi anche il nostro Daniel Grassl, più che competitivo con due programmi senza sbavature. Occasione importante anche per la terza forza azzurra, Gabriele Frangipani, pronto al grande salto nel circuito della massima categoria.

Nelle coppie d’artistico a fare la voce grossa saranno, senza grossi dubbi, i pattinatori della compagine cinese, ovvero i Vice Campioni Olimpici Wenjing Sui-Han Cong, chiamati ad archiviare il discorso qualificazione replicando il primo posto di Skate Canada, e Cheng Peng-Yang Jin. Attesa per i veterani di Casa Italia Nicole Della Monica-Matteo Guarise, i quali realizzando due prestazioni pulite potranno puntare a una posizione sul podio, stando però attenti agli imprevedibili russi (Paese in costante crescita nella specialità) Iulia Artemeva-Mikhail Nazarychev e Alina Pepeleva-Roman Pleshkov. Presenti inoltre sia Rebecca Ghilardi-Filippo Ambrosini che Sara Conti-Niccolò Macii.

Previsti fuochi d’artificio infine nella danza, con ai nastri di partenza tre coppie nettamente superiori rispetto al resto; stiamo parlando dei favoritissimi Gabriella Papadakis-Guillaume Cizeron, di Madison Hubbell-Zachary Donohue (vincitori di Skate America) e dei russi Alexandra Stepanova-Ivan Bukin, alle prese con un vero e proprio test per valutare l’attuale stato di forma dopo mesi oltremodo travagliati.

Foto: Valerio Origo