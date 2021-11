Il movimento femminile italiano al Grand Prix per battere un colpo. Sarà un appuntamento molto importante il Gran Premio d’Italia, terza tappa della competizione itinerante di pattinaggio artistico in programma dal 4 al 7 novembre presso il PalaVela di Torino, l’unica che può contare su una rappresentanza di specialiste individuali azzurre dell’intero circuito, ovvero Lara Naki Gutmann e Lucrezia Beccari.

Un’occasione da non perdere, non certamente per il risultato ma per mandare un messaggio forte e concreto dopo la dèbacle del Nebelhorn Trophy, dove come sappiamo è sfumata la qualificazione alle Olimpiadi di Pechino 2022 (salvo possibili risvolti dettati dalle decisioni della Svezia). Proprio per questo motivo i riflettori saranno puntati principalmente su Gutmann, reduce da quella maledetta gara in Germania. L’allieva di Gabriele Minchio non dovrà pensare alla classifica, bensì semplicemente a pattinare due programmi puliti, cogliendo l’opportunità di misurarsi con avversarie di livello più alto e di cancellare, in modo definitivo, quanto accaduto nel settembre scorso.

Diverso il discorso per Lucrezia Beccari che, incredibilmente, debutterà in stagione proprio in un contesto così importante. L’off season della pattinatrice di Franca Bianconi, tra l’altro torinese DOC, è stata infatti rallentata dalla positività al Covid-19, fattore che le ha fatto perdere parecchi giorni di allenamento con tutte le complicazioni del caso. Difficile dunque prevedere layout e strategia. L’auspicio, ad ogni modo, sarà quello di migliorare il personal best ufficiale, fermo dal 2019 per ovvie ragioni a quota 167.94.

Le ragazze italiane si confronteranno con diverse eccellenze mondiali: dalla detentrice del titolo iridato Anna Shcherbakova alla temibile compagna di squadra Maiia Khromykh, passando per le nipponiche Mai Mihara e Satoko Miyahara, per le sudcoreane Yelim Kim e Eunsoo Lim e per la bravissima belga Loena Hendrickx. Un test quindi per crescere. E forse anche per riflettere.

Foto: Pier Colombo