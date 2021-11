Paris-Bercy 2021, Daniil Medvedev e Alexander Zverev nei quarti di finale. Avanzano Hurkacz, Ruud ed eliminato Alcaraz

Definito il quadro dei qualificati ai quarti di finale del Masters1000 di Parigi-Bercy. Sul veloce indoor francese risultati importanti e interessanti in chiave ATP Finals.

Il riferimento è al polacco Hubert Hurkacz e al norvegese Casper Ruud. Il n.10 ATP, soffrendo più del previsto, si è imposto per 4-6 7-5 6-2 nei confronti del tedesco Dominik Koepfer (n.58 del ranking) ed è un passo dalla qualificazione per il Master di fine anno. Hurkacz, infatti, affronterà nei quarti l’australiano James Duckworth, uscito vittorioso dal derby ‘aussie’ con Alexei Popyrin (n.71 ATP) per 7-6 (6) 6-4. Qualora il polacco centrasse la qualificazione alle semifinali, sarebbe certo anche il pass per le Finals.

Certezza che già ha Ruud (n.8 del ranking) che in maniera piuttosto semplice ha sconfitto l’americano Marcos Giron per 6-2 6-1. Un autentico dominio dello scandinavo che quindi ha potuto festeggiare questo traguardo. Festeggiamenti fino a un certo punto visto che sul percorso a Parigi-Bercy ci sarà il tedesco Alexander Zverev (n.4 del mondo). Il teutonico l’ha spuntata al termine di una battaglia contro il bulgaro Grigor Dimitrov (n.30 ATP) per 7-6 (4) 6-7 (3) 6-3.

Non è sceso, invece, in campo il n.1 del mondo Novak Djokovic. Il serbo, infatti, ha potuto beneficiare del ritiro prima del match del francese Gael Monfils per un problema fisico presentatosi nell’ultimo incontro disputato dal transalpino contro il connazionale Adrian Mannarino. Djokovic, quindi, affronterà l’americano Taylor Fritz (n.26 ATP) che l’ha spuntata contro Cameron Norrie (n.13 del ranking) per 6-3 7-6 (3). Nel caso del britannico una brutta sconfitta per le sue ambizioni in chiave Finals.

A completamento di questa giornata il n.2 ATP Daniil Medvedev ha dovuto faticare più del previsto per avere la meglio dell’americano Sebastian Korda (n.39 ATP): 4-6 6-1 6-3 lo score in favore del russo che se la vedrà contro il francese Hugo Gaston (n.103 del mondo), protagonista di un match incredibile contro lo spagnolo Carlos Alcaraz (n.35 ATP). Il padrone di casa, spinto dal pubblico, è riuscito a piegare il giovane iberico per 6-4 7-5, capace di rimontare dalle 0-5 del secondo set. Una risalita incredibile, frutto di un Alcaraz che ha sofferto moltissimo la situazione e il contesto a lui avverso, completamente differente da quello che aveva avuto con Jannik Sinner.

Foto: Victor Joly / LPS