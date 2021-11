Parigi-Bercy 2021: Novak Djokovic concede un set e batte Marton Fucsovics. Il serbo agli ottavi di finale

Soffre più del previsto Novak Djokovic, ma alla fine la spunta. Il serbo (n.1 del mondo), tornato a calcare i campi dopo la sconfitta nella Finale degli US Open, ha ritrovato anche il gusto del successo contro l’ungherese Marton Fucsovics (n.40 del mondo). Il campione nativo di Belgrado si è imposto con il punteggio di 6-2 4-6 6-3 in 2 ore 1 minuto di gioco. Una prestazione non trascendentale di Nole, ma sufficiente per avere la meglio sul magiaro e garantirsi un posto negli ottavi di finale del Masters1000 di Parigi-Bercy (Francia) dove attende il nome del prossimo sfidante dal match tra Adrian Mannarino e Gael Monfils.

Nel primo set Djokovic parte subito forte, facendo capire che il livello di concentrazione c’è: break nel secondo game e 3-0 senza patemi. Tessa la sua tela il serbo e Fucsovics fatica a tirarsi via. Non a caso arriva prima una palla break nel sesto gioco (annullata) e poi un’altra nell’ottavo che invece fa calare il sipario sul 6-2 del parziale.

Nel secondo set il tennis di Djokovic cala d’intensità e, dopo aver mancato una chance ‘break’ nel secondo gioco, arriva il passaggio a vuoto del n.1 del mondo. Ne approfitta l’ungherese che si porta condurre sul 3-1. La frazione segue l’andamento del servizio fino al termine e Fucsovics conduce in porto la nave sul 6-4 senza problemi particolari.

Nel terzo set si gioca molto più sui nervi e lo scambio di break e contro-break finisce per favorire Djokovic, bravo a trovare nella profondità la chiave per scardinare la difesa del magiaro. Avanti 5-2, Nole ha prima una palla match nell’ottavo game e poi due nel successivo che decretano la fine della partita sul 6-3.

Nel computo statistico, il serbo ha concluso con 3 ace, il 68% delle prime in campo da cui ha raccolto il 77% dei quindici, mentre con la seconda ha ottenuto il 56%. Buona l’efficienza in risposta alla seconda in battuta di Fucsovics pari al 47%.

Foto: LaPresse