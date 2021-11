Parigi-Bercy 2021, vittorie per Djokovic, Ruud, Auger-Aliassime e Alcaraz. Escono di scena Sonego e Mager

E’ andata in archivio una lunga giornata a Parigi-Bercy, tappa dell’ultimo Masters1000 della stagione. C’era attesa visto il ritorno in campo del n.1 del mondo Novak Djokovic e il serbo non ha deluso le attese. Una vittoria per Nole, pur sofferta, contro l’ungherese Marton Fucsovics (n.40 del mondo): 6-2 4-6 6-3 lo score in favore del campione nativo di Belgrado. Una prestazione non trascendentale ma sufficiente per continuare l’avventura parigina e ritrovarsi negli ottavi di finale. Djokovic attenderà dunque il nome del prossimo sfidante dal vincente della sfida tra Adrian Mannarino e Gael Monfils.

Monfils che ha piegato il serbo Miomir Kecmanovic (n.69 del ranking) per 4-6 7-5 6-3. Una vittoria in rimonta per il n.22 ATP che, come al solito, si è concesso alla platea con alcuni colpi spettacolari. Missione compiuta anche per Casper Ruud e Felix Auger-Aliassime. Il norvegese (n.8 del mondo) ha regolato in maniera piuttosto netta il kazako Alexander Bublik (n.36 del mondo) per 6-4 6-0 e affronterà negli ottavi il vincente della sfida tra Diego Schwartzman e Marcos Giron. L’argentino ha sconfitto quest’oggi in tre set l’australiano John Millman (n.73 del ranking) per 7-6 (2) 5-7 6-2, mentre Giron a sorpresa ha eliminato il connazionale Frances Tiafoe (n.41 del ranking), grande protagonista a Vienna, con il punteggio di 6-7 (5) 6-4 6-3.

Per quanto riguarda Auger-Aliassime, il canadese in rimonta l’ha spuntata contro Gianluca Mager per 4-6 6-4 6-1. Una prestazione in crescendo del nordamericano, al cospetto di un Mager in partita fino al nono gioco del secondo set. Al secondo turno ci sarà l’incrocio contro il tedesco Dominik Koepfer, uscito vittorioso dal match contro Andy Murray.

Niente da fare anche per Lorenzo Sonego (n.27 del mondo), opposto allo statunitense Taylor Fritz. Il piemontese ha alzato bandiera bianca sul punteggio di 3-6 6-2 6-3. Pertanto Fritz se la dovrà vedere contro la testa di serie n.5 Andrey Rublev nel 2° round.

Prosegue il cammino del giovane Carlos Alcaraz. Il classe 2003 spagnolo (n.35 del mondo), pur soffrendo molto, è riuscito a prevalere nell’incontro con il francese Pierre-Hugues Herbert (n.99 del ranking) per 6-7 (4) 7-6 (2) 7-5. Alcaraz dunque affronterà Jannik Sinner e ne vedremo delle belle. Da segnalare poi la vittoria dell’australiano James Duckworth (n.55 del mondo) contro l’iberico Roberto Bautista Agut (n.20 ATP) e sarà dunque l’aussie ad affrontare Lorenzo Musetti nel 2° turno.

