Parigi-Bercy 2021, Daniil Medvedev e Alexander Zverev agli ottavi di finale. Stefanos Tsitsipas si ritira

Va in archivio anche questa giornata del Masters1000 di Parigi-Bercy e purtroppo in casa Italia si deve prendere atto dell’uscita di scena degli ultimi due rappresentanti: Lorenzo Musetti sconfitto dall’australiano James Duckoworth per 6-3 3-6 6-3 e Jannik Sinner ko contro lo spagnolo Carlos Alcaraz per 7-6 (1) 7-5.

L’iberico quindi giocherà contro il padrone di casa Hugo Gaston (vittoria per 6-7 (3) 6-4 7-5 contro Pablo Carreno Busta) negli ottavi di finale, mentre Duckworth sfiderà il connazionale Alexei Popyrin. Quest’ultimo, infatti, ha potuto beneficiare del ritiro della testa di serie n.3 del tabellone Stefanos Tsitsipas.

Risultati che potrebbero essere decisivi per la qualificazione alle ATP Finals, per l’uscita di scena di Sinner e le vittorie del polacco Hubert Hurkacz e del britannico Cameron Norrie. Il n.10 ATP si è imposto contro l’americano Tommy Paul (n.53 del mondo) per 7-5 7-6 (4), mentre Norrie (n.13 del ranking) ha superato per 6-3 6-4 l’altro statunitense Reilly Opelka (n.25 ATP).

Hurkacz giocherà negli ottavi contro il sorprendente Dominik Koepfer (n.58 del mondo) che per 6-3 7-5 ha battuto il n.11 del ranking Felix Auger-Aliassime. Per il britannico invece ci sarà il californiano Taylor Fritz (n.26 del ranking), vittorioso per 7-5 7-6 (2) nel confronto con il russo Andrey Rublev (n.6 ATP).

Per quanto riguarda i grossi calibri, semaforo verde per Alexander Zverev e Daniil Medvedev. Il tedesco (n.4 del ranking) si è imposto per 6-3 7-6 (5) contro il serbo Dusan Lajovic, mentre il n.2 del mondo ha regolato per 7-5 6-4 il n.46 ATP Ilya Ivashka. Sascha se la dovrà vedere con Grigor Dimitrov (vittorioso per 4-6 6-2 6-0 contro il russo Karen Khachanov); Medvedev scenderà in campo opposto all’americano Sebastian Korda (a segno per 6-2 6-4 contro Marini Cilic).

