Pallanuoto, Serie A1 2021-2022: nel turno infrasettimanale vincono tutte le prime della classe

Si disputava oggi l’ottava giornata della Serie A1 2021-2022 di pallanuoto maschile: il turno infrasettimanale non regala particolari sorprese, dato che nelle zone nobili della classifica non erano previsti scontri diretti e così vincono tutte le prime della classe.

La Pro Recco resta a punteggio pieno passando per 6-15 in casa della Roma, conservando due punti di margine sull’Ortigia, corsara per 8-11 contro il Quinto. Ad un punto dai siciliani resta il Brescia, vittorioso in trasferta per 6-18 ai danni dell’Anzio.

Quarta piazza confermata dal Trieste, che batte per 16-8 la Lazio, mentre ad un punto dai giuliani resta il Telimar Palermo, vittorioso per 13-8 contro il Salerno. Ad un punto dai siciliani rimane il Savona, che batte per 14-5 il Posillipo. Nelle zone calde della classifica importante successo della Waterpolo Milano, che batte il Catania per 12-9.

Serie A1 maschile

8^ Giornata – mercoledì 24 novembre 2021

14:00 TELIMAR – R.N. NUOTO SALERNO 13-8

15:00 ROMA NUOTO – PRO RECCO N e PN 6-15

15:00 WATERPOLO MILANO METANOPOLI – ADR NUOTO CATANIA 12-9

16:00 R.N. SAVONA – C.N. POSILLIPO 14-5

16:30 ANZIO WATERPOLIS – AN BRESCIA 6-18

19:00 PALLANUOTO TRIESTE – S.S. LAZIO NUOTO 16-8

21:00 IREN GENOVA QUINTO – C.C. ORTIGIA 8-11

CLASSIFICA

PRO RECCO 24

CC ORTIGIA 22

AN BRESCIA 21

PALLANUOTO TRIESTE 17

TELIMAR 16

RN SAVONA 15

RN SALERNO 12

ANZIO WATERPOLIS 11

ADR NUOTO CATANIA 7

CN POSILLIPO 7

WP MILANO METANOPOLI 6

IREN GENOVA QUINTO 3

ROMA NUOTO 1

SS LAZIO NUOTO 1

Foto: LiveMedia/Salvo Barbagallo