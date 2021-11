La Nazionale italiana di pallamano maschile è in raduno in questi giorni a Torri di Quartesolo, in Veneto, per preparare al meglio il girone di qualificazione ai Mondiali 2023, con gli azzurri impegnati a gennaio a Tórshavn contro Isole Faroe, Lettonia e Lussemburgo.

“L’obiettivo è la qualificazione al secondo turno, ma – ha dichiarato il direttore tecnico Riccardo Trillini – sappiamo di affrontare tre avversarie che, pur non avendo un nome di grande risalto, sono tutte molto preparate. Le Fær Øer in particolare stanno portando avanti una grande opera di crescita, con tanti giocatori che giocano all’estero. Conosciamo la Lettonia, che abbiamo già affrontato nelle recenti qualificazioni europee e che credo sia al nostro stesso livello, ma dovremo prestare attenzione anche al Lussemburgo. A dispetto della dimensione geografica del paese, anche loro lavorano bene e si stanno muovendo sul fronte dei naturalizzati per rinforzarsi. L’insidia di partenza, allora, è questa: se pensiamo che sia un girone facile guardando i nomi delle nostre avversarie, commetteremmo un grande errore”.

Al media day è intervenuto anche il capitano della Nazionale azzurra, Andrea Parisini, che ha confermato la voglia di qualificazione alla seconda fase della formazione italiana. “Utilizzeremo questi giorni al massimo per migliorare le intese, visto che i calendari dei nostri club sono ormai molto fitti e il tempo per lavorare insieme non è molto – dice Parisini – Il gruppo è molto giovane, quasi tutti i ragazzi hanno meno di 23 anni, per cui ogni partita di questo livello è per noi fondamentale perché serve per accumulare esperienza e minuti. In più conosciamo l’importanza dell’appuntamento di gennaio e vogliamo farci trovare pronti, confermando la crescita già mostrata contro Lettonia e Bielorussia nelle ultime qualificazioni agli Europei 2022”.

Foto: FIGH