Pagelle Milan-Porto 1-1, voti Champions League: rossoneri in salita, non basta Ibrahimovic nel finale

Il Milan conquista il primo punto in Champions League contro il Porto, ma insufficiente per sperare ancora nella qualificazione agli ottavi di finale. Luis Diaz porta in vantaggio i lusitani al 6′, recuperati dall’autogol di Mbemba al 61′. Le pagelle di OA Sport.

MILAN

Tatarusanu: 6,5. In occasione del gol, perde il duello a tu per tu con Luis Diaz col pallone che gli finisce sotto le gambe. È dopo che si mette in mostra, specialmente su Zaidu di riflesso e in tuffo dopo una schiacciata di Taremi.

Calabria: 5. Non molto in serata, con un rischio dopo l’altro. Sin dal primo minuto, quando lascia calciare Evanilson sul primo palo. Oltre a sbagliare un paio di lanci lunghi, per poco non regala palla a Luis Diaz nel retropassaggio a Tatatusanu. (dal 46′ Kalulu: 6,5. Bennacer calcia su punizione, Giroud prende la deviazione della barriera. Lui approfitta della respinta di Diogo Costa sul francese per tirare in porta e trovare il pareggio. È anche fortunato perché senza Mbemba sarebbe andata fuori.

Tomori: 6. Partita in salita. Sullo 0-1, va a raddoppiare sul secondo palo, lasciando solo Luis Diaz al tiro, che poi lo brucia in ripartenza. E allora Taremi diventa il nuovo bersaglio: prima gli chiude lo scambio con Evanilson, ma commette il fallo che costa il giallo. Torna su Diaz, chiudendo un passaggio decisivo al limite.

Romagnoli: 6. L’ex capitano rossonero non si vuole mettere in mostra, e pensa a respingere palloni verso la propria area. Taremi lo impensierisce, poi è nervoso su Otavio in dribbling.

Theo Hernandez: 5,5. Deve passare del tempo prima di poter controllare il pallone con tranquillità. Si libera con le ripartenze, che però non portano risultati.

Tonali: 6,5. Molto propositivo sia in velocità (chiedere a Taremi) che in fase di recupero. L’ammonizione di Grujic è per causa sua. Manda il pallone alto su punizione, da una posizione non facile (dal 68′ Kessie: 6. Prova a sfruttare le palle inattive per ribaltare il punteggio).

Bennacer: 6. Nell’azione del gol, subisce il dubbio contrasto con Grujic. Tutto regolare. Non si intende con Leao in verticale, poi si prende la responsabilità di battere la punizione dell’1-1.

Saelemaekers: 5,5. Corre tanto, ma serve a poco. Ha una chance a fine primo tempo, ma calcia oltre la traversa.

Brahim Diaz: 5. Condizione ancora da ritrovare dopo esser stato fuori per il Covid. Gira un po’ a vuoto in mezzo al campo, da prendere solo un pallonetto per Giroud in area di rigore. Segnali di ripresa, ma alla fine si scopre che è tutto lì. (dal 68′ Krunic: 6. Contrasto con Vitinha, che alla fine si prende l’ammonizione).

Leao: 6,5. Mezzo secondo ed è già in partita, alla conquista di un calcio d’angolo, e per poco non trova anche Ibrahimovic in profondità appena entrato. Lavora tanto per i compagni: lanci lunghi e conquistatore di falli. Al punto di far ammonire Mbemba dopo aver evitato Joao Mario in dribbling. Per sua fortuna è in fuorigioco quando supera Diogo Costa ma calcia sull’esterno della rete. Si concede anche qualche lusso di troppo con un colpo di tacco e un’alzata morbida per Calabria in difesa. (dall’85’ Maldini: sv)

Giroud: 6. Trova un grande Diogo Costa quando vuole metterla a giro verso l’incrocio. Ci riprova nel secondo tempo, ma comunque la respinta del portiere permette a Kalulu di trovare l’1-1. In fase difensiva, ha a che fare con Pepe, impaurito e costretto a buttare la palla in fallo laterale. Unica nota negativa, la perdita di Evanilson, che di testa colpisce la traversa davanti la porta. (dal 76’ Ibrahimovic: 6. Ha tanta voglia di essere l’eroe della serata, ma deve fare i conti con il pallone oltre la linea dei difensori. Trova la rete, irregolare.

PORTO

Diogo Costa 6,5; Joao Mario 6, Pepe 7, Mbemba 6, Zaidu 6; Otavio 6, Grujic 7, Sergio Oliveira 7, Luis Diaz 7.5; Evanilson 6, Taremi 6.

Foto: LaPresse