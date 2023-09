Nuoto, Nico Sapio 2021: programma, orari, tv, streaming. Calendario completo

Dopo che la Nazionale italiana di nuoto dei record ha terminato la propria avventura con grande soddisfazione a Kazan (Russia), sede degli Europei 2021 in vasca corta, si guarda alla chiusura del 2021 che vedrà come focus la due-giorni dei campionati italiani in vasca corta di scena dal 30 novembre al 1° dicembre e poi ancora più importanti i Mondiali nella piscina da 25 metri ad Abu Dhabi.

In ordine di tempo, però, parte della selezione nostrana vorrà verificare la propria condizione nella 47ma edizione del Trofeo Nico Sapio in programma a Genova il 19 e 20 novembre. Per l’occasione il Direttore Tecnico Cesare Butini ha convocato il seguente gruppo di atleti:

L’ELENCO DEI CONVOCATI

Gabriele Detti (Esercito – In sport), Matteo Lamberti /Carabinieri/Gam Sport), Manuel Frigo (Fiamme Oro/Team Veneto), Stefano Nicetto (Fiamme Gialle/Team Veneto), Paolo Conte Bonin (Team Veneto), Ivano Vendrame (Esercito/Larus Nuoto), Giulia Vetrano (CN Nichelino), Helena Musetti (Tirrenica Nuoto), Francesca Zucca (Esperia Cagliari), Anna Porcari (Team Veneto), Elia Codardini (Leosport), Jacopo Nuca (Gis Milano), Francesco Lazzari (SC 12 Ispra), Davide Maria Harabagiu (Tevere Remo), Francesco Fiore (DDS).

Nella lista spicca la presenza di Gabriele Detti che, assente nella rassegna continentale in Russia, si sta preparando per prendere parte alla competizione mondiale in corta. Osservato speciale anche Michele Lamberti, eccellente protagonista a Kazan con ben cinque medaglie continentali conquistate tra prove individuali e staffette.

Un evento il ‘Sapio’ di grande tradizione che nella due-giorni citata si articolerà con il seguente format: non più batterie e finali, ma serie. Le minori si nuoteranno la mattina (a partire dalle 9), le prime serie (quelle con i migliori 8 tempi di iscrizioni il pomeriggio dalle 16.30). Da sottolineare che il 21 novembre gareggeranno le categorie Esordienti A e Ragazzi, mentre il 19 e il 20 vi saranno juniores e assoluti.

Di seguito il calendario di gare del Trofeo Nico Sapio riservato alle categorie juniores e assoluti:

IL CALENDARIO DEL TROFEO NICO SAPIO 2021

VENERDI’ 19 NOVEMBRE

Dalle 09.00 – Serie lente

200 stile libero maschili

100 stile libero femminili

100 rana maschili

100 farfalla maschili

200 farfalla femminili

200 dorso maschili

200 rana femminili

100 dorso femminili

200 misti maschili

400 stile libero femminili

Dalle 16.30 – Serie 1

400 stile libero femminili

50 dorso maschili

50 farfalla femminili

200 stile libero maschili

100 stile libero femminili

50 rana femminili

100 rana maschili

100 farfalla maschili

200 farfalla femminili

200 dorso maschili

200 rana femminili

50 stile libero maschili

100 dorso femminili

400 misti femminili

200 misti maschili

1500 stile libero maschili

SABATO 20 NOVEMBRE

Dalle 09.00 – Serie lente

200 stile libero femminili

100 stile libero maschili

100 rana femminili

100 farfalla femminili

200 farfalla maschili

200 dorso femminili

200 rana maschili

100 dorso maschili

200 misti femminili

400 stile libero maschili

Dalle 16.30 – Serie 1

400 stile libero maschili

50 dorso femminili

50 farfalla maschili

200 stile libero femminili

100 stile libero maschili

50 rana maschili

100 rana femminili

100 farfalla femminili

200 farfalla maschili

200 dorso femminili

200 rana maschili

50 stile libero femminili

100 dorso maschili

400 misti maschili

200 misti femminili

800 stile libero femminili

TROFEO NICO SAPIO 2021 IN TV

La 47ma edizione del Trofeo Nico Sapio non prevede la diretta tv di Rai Sport, ma le immagini verranno trasmesse in streaming sul sito della Federnuoto.

Foto: LaPresse