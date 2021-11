Cara Italia, hai trovato un nuovo campione? Lo scopriremo. Di sicuro fa effetto che il Bel Paese della piscina possa contare su un nuovo Lamberti a farsi largo nel nuoto. Ebbene sì, Michele figlio di Giorgio oggi ha vissuto qualcosa di inatteso, ma frutto della sua dedizione e del proprio talento.

Su una nuvola il classe 2000 lombardo, che allenato da Lamberti Senior, è arrivato agli Europei 2021 in vasca corta a Kazan (Russia) con la voglia di fare esperienza e invece è venuto fuori in questa due-giorni di competizioni qualcosa in incredibile. Nel giorno del suo compleanno, infatti, l’azzurro ha ottenuto due argenti di altissimo livello nei 50 dorso, migliorando ancora una volta il limite nazionale e portandolo a 22″64, e nei 100 farfalla, sbriciolando il proprio personale e stampando un crono di 49″79.

Una scoperta questo ragazzo che, cresciuto nell’ombra del suo genitore celebre, ha saputo ritagliarsi il suo spazio con dedizione. Non è un caso che la 4×50 mista uomini della storia e del record del mondo in questa competizione sia stata aperta da chi già aveva fatto sfracelli nel corso della giornata: il lancio nella frazione a dorso di Lamberti in 22″62 la dice lunga sulla forma.

Le sue fatiche non sono ancora finite, visto che le proprie mire riguardano anche i 100 e i 200 dorso, nonché i 50 farfalla. Non resta che prendere nota di quanto l’atleta saprà esprimere in una vasca che per lui sembra magica.

