Nuoto, ISL 2021: Federica Pellegrini sesta nei 200 dorso, Nicolò Martinenghi a segno nei 50 rana davanti a Scozzoli

Signore e signori è il momento di fare il punto della situazione nella prima giornata del secondo match dei playoffs di questa edizione dell’International Swimming League 2021. London Roar, LA Current, Aqua Centurions e Toronto Titans a sfidarsi, con la compagine capeggiata da Federica Pellegrini che ha chiuso in quarta posizione questo day-1:

London Roar 280.5

L.A. Current 246

Toronto Titans 231.5

Aqua Centurions 138

Nel Pieter van den Hoogenband Zwemstadion di Eindhoven Pellegrini ha gareggiato a livello individuale nei 200 dorso, giungendo sesta con il tempo di 2’07″61 nella gara in cui Alessia Polieri ha terminato settima in 2’13″60. E’ stata la canadese Kylie Masse dei Titans a fare la voce grossa in 2’01″45. Nei 100 farfalla donne Elena Di Liddo è stata la migliore della truppa italiana in 56″89, mentre Silvia Di Pietro (57″13) e Ilaria Bianchi (58″97) hanno terminato in sesta e ottava piazza. La gara ha visto la campionessa australiana Emma McKeon alzare la voce in 55″57 tra le fila dei London Roar.

Nella medesima specialità al maschile Matteo Rivolta è giunto secondo in 49″66 dovendosi arrendere solo all’americano Tom Shields (LAC) 49″47. Ottavo Alessandro Miressi in 51″58. Quinta piazza per Simone Sabbioni (1’53″97) nei 200 dorso vinti dal fuoriclasse americano Ryan Murphy (LAC) in 1’48″43. Nei 200 rana Nicolò Martinenghi è giunto quarto in 2’05″81 nella prova che ha sorriso al compagno di squadra degli Aqua Centurions Arno Kamminga (2’02″65).

Bene Lorenzo Zazzeri tra le fila dei Toronto Titans secondo nei 50 sl (21″11) alle spalle dell’australiano Kyle Chalmers (LON) in 21″10, ottavo Miressi in 21″70. Squillo di Alberto Razzetti (TOR) nei 200 misti in 1’52″86, nella prova in cui uno stanco Thomas Ceccon ha chiuso settimo in 1’57″85.

Martinenghi poi si è preso la rivincita nei 50 rana, vincendo in 25″78 e facendo doppietta con Fabio Scozzoli (2° in 25″90). Podio anche per Martina Carraro (30″02) nella stessa distanza in cui l’americana Imogen Clark (LAC) ha fatto meglio di tutte in 29″32. Carraro che si è cimentata anche nei 200 rana (quinta in 2’21″83) dove l’altra statunitense Annie Lazor (LON) è stata la migliore in 2’19″01.

Piazzamento poi per Matteo Ciampi (terzo in 3’42″38) nei 400 sl in cui Luc Kroon (TOR) si è imposto in 3’40″96, dando una conferma dopo il suo titolo europeo a Kazan, due settimi posti nei 50 dorso per Sabbioni (24″21) e Di Liddo (26″89) e poi gli Aqua Centurions hanno ottenuto un quinto posto nella 4×100 mista donne con Pellegrini a 54″20 a stile libero e un terzo in quella maschile.

