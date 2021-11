Nuoto, Europei vasca corta 2021: Matteo Rivolta firma il record italiano dei 50 farfalla nelle batterie, bene Ceccon

In chiusura della quarta giornata di gare degli Europei 2021 di nuoto in vasca un lampo azzurro a scuotere la collettività. Nell’Aquatic Palace di Kazan (Russia) Matteo Rivolta si è preso il primato nazionale dei 50 farfalla, coprendo le due vasche in 22″47 e migliorando il precedente limite di Marco Orsi (22″50).

Un buona prestazione del lombardo, spinto dalle selezione interna alla Nazionale, che ha portato a un riferimento assai gradito. Il crono descritto è stato il secondo nell’overall mattutino, visto che l’ungherese Szebasztian Szabo (22″22) ha mire decisamente ambiziose e, dopo aver impressionato nei 100 farfalla e nei 50 stile libero, vuol dar seguito anche su questa distanza.

Bene Thomas Ceccon. Il veneto ha realizzato il suo personale in questa specialità di 22″54 (quarto tempo) e lo ritroveremo in semifinale, con l’obiettivo di migliorare ancora (personale precedente di 22″63). Niente da fare, invece, per Michele Lamberti (12° in 22″81) comunque bravo a togliere più di un secondo al proprio personal best. Un tempo non sufficiente, come detto, per essere tra i migliori due azzurri della graduatoria mattutina.

Assente Orsi, che ha deciso di non prendere parte alla gara.

Foto: LaPresse