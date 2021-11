Nuoto, Europei vasca corta 2021: Quadarella e Caramignoli in Finale negli 800 sl a Kazan

Cartellino timbrato. Simona Quadarella e Martina Rita Caramignoli hanno ottenuto la qualificazione per la Finale degli 800 stile libero donne degli Europei 2021 di nuoto in vasca corta a Kazan (Russia). Le due azzurre, attese per essere tra le protagoniste, hanno confermato le aspettative e soprattutto per Quadarella la prova è stata in gestione.

Per la pluricampionessa d’Europa questa rassegna sarà vissuta senza avere particolari aspettative, stando alle sue parole, ma di sicuro in acqua darà il 100%. Ecco che l’8’14″35 di oggi (secondo tempo dell’overall), con un passaggio ai 400 metri di 4’05″28, è da leggere in chiave positiva. Simona, ovviamente, dovrà guardarsi da chi stamane è stata la più veloce di tutte, ovvero la classe 2000 russa Anastasiya Kirpichnikova che ha fermato i cronometri sul tempo di 8’08″44.

Non sarà semplice per Quadarella battere la padrona di casa, dal momento che la romana vanta come personale il crono di 8’08″03, quindi vicino a quanto fatto dalla russa oggi. Per quanto riguarda Caramignoli (terza nell’overall in 8’16″80), una prestazione sui suoi livelli, ma centrare la top-3 non sarà facile visto che la tedesca Isabel Gose (8’16″92) è parsa in condizione.

La Finale, in programma domani alle 17.23 italiane, riserverà sicuramente tante emozioni.

