Nuoto, Europei vasca corta 2021: Margherita Panziera entra in finale con il secondo tempo nei 200 dorso

Margherita Panziera raggiunge la finale dei 200 dorso agli Europei in vasca corta di Kazan. La ragazza di Montebelluna marca il secondo tempo assoluto nelle semifinali di questo pomeriggio, guadagnandosi la possibilità di giocarsi una medaglia. Presumibilmente quella del metallo più pregiato, in una sfida all’ultima bracciata con Kira Toussaint.

La progressione della Panziera inizia nei secondi cinquanta metri, mettendo il turbo e distanziando metro dopo metro le sue avversarie: con il 2:04.53 rifila quasi un secondo e mezzo alla sua avversaria più vicina, la russa Daria Ustinova, confermandosi come una delle atlete più in vista della specialità.

Era invece più difficile il compito della giovanissima Federica Toma, arrivata a questa semifinale con l’undicesimo tempo assoluto, frutto del 2:07.76 fatto registrare in mattinata e record personale. La diciannovenne resiste nei primi cento metri, per poi perdere piano piano ritmo nella bracciata scendendo troppo di frequenza, forse andando in ansia vedendo le sue avversarie guadagnare: alla fine è sesta in 2:09.08.

Il miglior tempo è dell’olandese Toussaint in 2.03.90; per quanto fatto vedere in queste semifinali, ci si aspetta un duello con la Panziera per l’oro. Perché l’avversaria più vicina, Lena Grabowsky, è oltre al muro dei 2:05 (2:05.42); si qualificano all’ultimo atto anche Daria Ustinova, l’ungherese Eszter Szabo (2:06.42), le polacche Laura Bernat (2:05.61) e Katalin Burian (2:06.59) e la norvegese Ingeborg Loeyning (2:06.71).

