È tornato l’orso di Budrio. Marco Orsi si può nuovamente fregiare di un oro negli Europei in vasca corta di Kazan a distanza di quattro anni dall’ultimo successo. A Copenaghen, quattro anni fa, il successo arrivò nei 100 misti e quest’oggi il ragazzo di trent’anni è riuscito a ripetersi.

Le prime due vasche in cui cuoce a puntino il suo rivale Andreas Vazaios, per poi surclassarlo nella seconda metà di gara, chiudendo la sua gara in 50.95 (record italiano, peraltro già suo, migliorato di otto centesimi) e mettendosi in tasca il terzo oro continentale a livello individuale della carriera.

Orsi è felicissimo del successo, sottolineando come si sentisse bene sin dalla partenza: “”Non pensavo di scendere sotto i 51”. Sono andato fortissimo subito; in acqua mi sentivo alla grande, sciolto e potente. Devo ringraziare la mia società e chi ha sempre creduto in me: in primis il mio allenatore Roberto (Odaldi ndr). So che non sono più giovane, ma ho dimostrato di poter dire ancora la mia, in mezzo a tutti questi giovani emergenti. Per me è una medaglia che vale tantissimo che si somma alle altre conquistate con le staffette“.

Parlando di giovani, Orsi è consapevole di avere attorno a sé una nidiata di giovani talenti che stanno ottenendo tantissimi risultati e che sembrano destinati soltanto a migliorare: “Voglio anche fare i complimenti alla Federazione Italiana Nuoto, perché sono tanti anni che sono in questo ambiente, ma non ho mai visto tutti questi talenti come in questo periodo: il nuoto italiano è in buone mani e ha un futuro radioso”

Foto: LaPresse