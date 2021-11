Nuoto, Europei vasca corta 2021: Marco De Tullio ottiene il miglior tempo delle batterie dei 400 sl, in Finale anche Ciampi

Buone notizie arrivano dalla prima giornata di batterie degli Europei 2021 di nuoto in vasca corta di scena a Kazan (Russia). Nella piscina russa infatti i 400 stile libero maschili hanno sorriso al Bel Paese per quanto si è visto in mattinata.

Nonostante l’assenza del principale riferimento della Nazionale Gabriele Detti che ha scelto di programmare diversamente questo inizio di stagione, l’Italia ha potuto contare su atleti altrettanto qualitativi. Il riferimento è a Marco De Tullio, compagno di allenamenti di Detti, che ha ottenuto il miglior crono delle heat in 3’40″77 a precedere nell’overall l’olandese Luc Kroon (3’40″78), il norvegese Henrik Christiansen (3’40″85) e il tedesco Florian Wellbrock (3’41″09), grande interprete delle distanze più lunghe e avversario altamente qualificato di Gregorio Paltrinieri.

Una buona distribuzione quella di De Tullio, che si è aggiudicato la batteria n.3 con un passaggio ai 200 metri di 1’49″65 e una buona chiusura nelle ultime due vasche da 26″92. Si spera nel podio nell’atto conclusivo del pomeriggio, anche se la concorrenza è molto agguerrita. In questo contesto, il classe 2000 pugliese ha ottenuto il suo nuovo personale, considerando il riferimento precedente di 3’41″38.

In Finale ci sarà anche un altro azzurro, ovvero Matteo Ciampi che in 3’41″20 si è classificato quinto nella graduatoria complessiva e cercherà di inserirsi nella lotta per la top-3 nel pomeriggio. Niente da fare invece per Filippo Megli che ha centrato il 12° crono in 3’43″67, lui che non è uno specialista di questa distanza ed è maggiormente performante nei 200 stile libero.

Foto: LaPresse