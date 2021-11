Nuoto, Europei vasca corta 2021: Ilaria Cusinato rinuncia alle gare di Kazan per problemi di salute

Un vero peccato per Ilaria Cusinato. La veneta, specialista dei 200 e dei 400 misti, non sarà al via degli Europei 2021 di vasca corta a Kazan (Russia). La rassegna continentale nella piscina da 25 metri, che prenderà il via domani e terminerà il 7 novembre, non vedrà sui blocchetti di partenza l’azzurra dei misti per via di un problema fisico.

Come riportato dal sito ufficiale della Federnuoto, l’atleta a causa di non ottime condizioni di salute ha deciso di non partecipare alle prove dell’Aquatic Palace e di far ritorno in Italia il prossimo 2 novembre.

Un fulmine ciel sereno dal momento che la nuotatrice tricolore aveva ben figurato nel circuito di Coppa del Mondo, vincendo i 400 misti nella tappa alla Duna Arena di Budapest (Ungheria) con l’ottimo crono di 4’31″35.

Nazionale che nella competizione punta a far bene e a contrastare l’incedere della Russia, padrona di casa e riferimento n.1. L’assenza di Cusinato, in questo senso, peserà nelle specialità menzionate.

Foto: LaPresse