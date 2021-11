Nuoto, Europei vasca corta 2021: Gregorio Paltrinieri in Finale negli 800 sl con il terzo tempo, Wellbrock il migliore

Gregorio Paltrinieri ha timbrato il cartellino e ha centrato l’accesso alla Finale degli 800 stile libero negli Europei 2021 di nuoto a Kazan (Russia). Il campione carpigiano, argento nei 1500 sl all’Aquatic Palace, ha ottenuto il terzo tempo dell’overall mattutino di 7’39″22.

Un po’ come si era notato nell’altra gara in cui è stato impegnato in Russia, Greg dovrà fare i conti con un Florian Wellbrock in grande spolvero (oro continentale nei 1500 sl) e con un giovane Sven Schwarz che delle ambizioni le ha per salire sul podio come già fatto nei 1500 sl. Il duo teutonico, infatti, ha occupato i primi due posti delle graduatoria: Wellbrock in 7’38″35 e Schwarz (7’39″07).

Nella specialità che per la prima volta fa la sua comparsa in una rassegna continentale nella piscina da 25 metri ci sarà dunque da lottare dal momento che la condizione di Paltrinieri non è paragonabile a quella dei giorni migliori e perché il campo partenti non offrirà modo di rifiatare più di tanto, considerando il quarto tempo di oggi del russo Aleksandr Egorov (7’39″70).

Non vedremo in Finale Domenico Acerenza: il lucano, in 7’47″36, ha ottenuto l’11° tempo e non è rientrato nel novero di chi ha siglato un crono sufficiente per essere nella top-8. Un tempo distante circa 4″ dal suo personal best (7’43″02) che sicuramente non ha aiutato quest’oggi.

Foto: LaPresse