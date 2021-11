Un altro argento per Alessandro Miressi nei 100 stile libero agli Europei di nuoto in vasca corta di Kazan. Un secondo posto che fa il paio con quello di due anni fa a Glasgow: se allora fu il russo Vladimir Morozov a vincere, quest’oggi è stato il connazionale Kliment Kolesnikov.

Per l’azzurro il 45.84 è un ottimo tempo, valevole per il record italiano, ma arriva un po’ di rammarico per come è maturato il tutto. Perché fino ai 15 metri stava accarezzando il tanto agognato oro, prima del recupero di Kolesnikov. Miressi purtroppo non era nelle condizioni migliori.

Sul sito della Federnuoto ha rivelato infatti di avere un problema fisico che non gli ha permesso di rendere al meglio: “Ho un problemino alla caviglia, che mi ha un po’ condizionato. Ho sbagliato forse qualcosa in virata, ma voglio rivedere bene la mia gara. È stata una finale di ottimo livello e non era assolutamente facile prendere la medaglia. Mi accontento di quanto fatto qui a Kazan. Ai mondiali di Abu Dhabi la condizione sarà differente”.

Foto: LaPresse