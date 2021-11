Un quarto posto amaro per Elena Di Liddo nella Finale dei 100 farfalla degli Europei 2021 di nuoto a Kazan. L’Aquatic Palace non ha regalato quello che la pugliese si attendeva dalla specialità, visto che i tempi da podio non erano al di fuori della sua porta.

A imporsi è stata la svedese Sarah Sjoestroem che ha fermato i cronometri sul 55″84 a precedere la greca Anna Ntountounaki (56″35), la migliore delle semifinali, e la bielorussa Anastasiya Shkurdai (56″35). Una prova nella quale Sjoestroem ha fatto capire alle altre che oggi c’era poco da fare fin dal passaggio ai 50 metri (26″12), andando in crescendo e toccando la piastra in un secondo cinquanta metri da 29″72.

Di Liddo ci ha provato, ma l’atteso cambio di marcia dopo i 50 metri non è arrivato: “I tempi che servivano per il podio li nuotavo fino a un mese fa. Sono molto dispiaciuta, perché ho perso una grande occasione. Evidentemente il lavoro che ho svolto in queste settimane mi ha fatto perdere un po’ di brillantezza”, ha raccontato Elena (fonte: FIN).

Foto: LaPresse