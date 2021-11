Giudizi emessi sul Gruppo A delle Next Gen ATP Finals di Milano. L’Allianz Cloud in questi giorni è stato ed è teatro di sfide di rilievo assoluto con tennisti che sono pronti per far vedere cose eccezionali anche nel mondo dei grandi.

E’ il caso di Carlos Alcaraz. Lo spagnolo (n.32 del mondo) ha dato seguito al suo incedere impressionante, bastonando il povero argentino Juan Manuel Cerundolo (n.91 del mondo) per 4-0 4-1 2-4 4-3 (3). Un tennis potente e di grande livello quello espresso dall’allievo di Juan Carlos Ferrero soprattutto nei primi due parziali, poi un piccolo calo che comunque il classe 2003 iberico ha saputo assorbire con grande qualità.

La sensazione è quella di assistere alle gesta di un giocatore in una dimensione diversa e la partita terminata in 1 ora e 25 minuti lo sta a confermare. Percorso netto per Alcaraz che quindi ha concluso da dominatore questa prima fase, in attesa di sapere quale sarà l’avversario nelle semifinali.

Proseguirà la corsa all’ex PalaLido anche l’americano Brandon Nakashima (n.63 del ranking). Lo statunitense, mettendo in mostra una grande solidità, è riuscito a prevalere nel confronto con il danese Holger Vitu Nodskov Rune (n.109 del ranking) per 3-4 (3) 4-1 4-1 4-3 (1). Dopo un buon primo set, Rune è calato alla distanza, commettendo una serie importante di errori non forzati. Bravo Nakashima ad approfittarne e a far valere la sua maggior costanza.

Foto: LaPresse