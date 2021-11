NASCAR, in quattro per un titolo. Chi vincerà?

Tutto è pronto da Phoenix per il Championship 4, la finale della NASCAR Cup Series 2021. Come accade da oltre 5 anni sono quattro i pretendenti per la corona della seguitissima serie statunitense che dal 2020 si conclude nel deserto dell’Arizona.

Lo spettacolo è assicurato nello short track americano, un ovale che nel 2019 anni ha subito un’importante riconfigurazione che ha modificato il banking ed il collocamento della linea del traguardo che un tempo si trovava nell’attuale backstretch.

Kyle Larson #5, Chase Elliott #9, Denny Hamlin #11 e Martin Truex Jr #19 sono pronti per contendersi il titolo in una prova che non ha eguali nel motorsport. Il regolamento, a differenza delle altre prove dei Playoffs, è molto semplice: il primo dei protagonisti che giunge all’arrivo, indipendentemente dalla propria posizione, è automaticamente campione.

Andiamo ad analizzare nel dettaglio tutti i pretendenti per la Cup Series 2021. Iniziamo ovviamente dal campione della regular season Kyle Larson. Il #5 di Hendrick Motorsport vanta 9 affermazioni in questa stagione, nessuno è stato in grado di fare meglio di lui.

Per la prima volta in carriera il californiano approda nella finale del campionato ed è il favorito d’obbligo. Il portacolori di Chevrolet, lontano dalla famosa serie americana per quasi l’intero 2020 dopo aver utilizzato un epiteto razziale in una gara virtuale, è tornato in gran forza nella categoria statunitense mostrandosi subito come uno dei pretendenti per la vittoria finale.

Il nativo di Elk Grove è stato il primo ad accedere automaticamente alla finale grazie al successo di Fort Worth, il primo atto del ‘Round of 8’. Il vincitore della Rolex 24 at Daytona del 2015 è una scommessa vinta da parte di Rick Hendrick che ha riportato in NASCAR un pilota che sembrava definitivamente out da questa realtà dopo i fatti dello scorso anno. Manca solo un trofeo a Larson per completare un anno magico: il primo titolo nella Cup Series.

Il secondo presente alla finale, matematicamente certo di contendersi la vittoria finale dopo la Stage 2 della prova di Martinsville, è Chase Elliott. Il campione in carica ha l’opportunità di confermarsi al top della NASCAR a 12 mesi dal primo trofeo nella Cup Series. Il figlio di Bill Elliott (campione nel 1988) sbarca nella Valley of the Sun con 2 affermazioni all’attivo in questo 2021, 13 in carriera. Per il 23enne georgiano si tratta della seconda apparizione nel ‘Championship 4’, un risultato sfiorato anche nel 2017 e nel 2018.

Il terzo pretendente è Denny Hamlin, per la terza volta pronto a dare battaglia nella finale della serie. Il 40enne nativo di Tampa (Florida) si prepara per una gara che potrebbe essere il coronamento di una carriera incredibile. Il #11 del Gibbs Racing vanta 46 gioie nella Cup Series, due in questo 2021. Il tre volte vincitore della Daytona 500 (la più importante manifestazione del calendario) non è mai riuscito a mettere le mani sulla Cup Series nonostante svariati tentativi.

Ultimo, ma non meno importante, è Martin Truex che come Chase Elliott potrebbe inserire nella propria bacheca il secondo titolo nella Cup Series. Il #19 di Gibbs Racing arriva nel deserto di Avondale con quattro affermazioni all’attivo nel 2021, una delle quali proprio a Phoenix.

Il 40enne del New Jersey ha sfatato una sorta di maledizione la scorsa primavera visto che non aveva mai vinto nello speciale impianto statunitense che dal 2020 ha rimpiazzato l’Homestead-Miami Speedway come sede del ‘Championship 4’. Il pilota Toyota vanta 31 affermazioni nella Cup Series e quattro finali disputate. Per questa ragione è senza dubbio il più esperto di un evento che non ha eguali nel motorsport.

L’appuntamento è per domenica sera alle 21.00 (italiane) per una gara che in tutti i sensi vale un’intera stagione.

Foto: LaPresse