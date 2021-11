L’appuntamento di due settimane fa in quel di Misano Adriatico potrebbe rivelarsi determinante nella lotta per il Mondiale Moto2. I protagonisti sono pronti a tornare in pista nella moderna location di Portimao per una nuova sfida tra i sali e scendi dell’Algarve.

La battaglia tra Remy Gardner e Raul Fernandez entra nel vivo con ancora due gare da disputare. Il secondo atto portoghese dell’anno potrebbe regalare matematicamente il titolo all’australiano che ha attualmente 18 punti di vantaggio sul teammate.

Lo spagnolo aveva l’opportunità di sbarcare nell’Algarve da leader della classifica generale, una missione non riuscita. Una brutta scivolata alla staccata della ‘Quercia’ ha rovinato una domenica quasi perfetta per l’ex protagonista della Moto3 che stava sfruttando al meglio una prova mediocre da parte di Gardner.

La lotta è più che mai aperta tra i due alfieri di casa KTM Ajo e come abbiamo visto nel secondo atto di Misano tutto può succedere. Fernandez, vincitore della prova portoghese in primavera, cerca il bis questo fine settimana, consapevole di non aver nulla da perdere.

L’iberico deve sperare in un errore da parte dell’avversario o dell’aiuto da parte di altri protagonisti che potrebbero intromettersi nella lotta per il successo. Occhi puntati sul britannico Sam Lowes (Marc VDS), primo nel GP dell’Emilia Romagna dopo aver respinto il possibile attacco dello spagnolo Aron Canet (Aspar).

Attenzione anche al nostro Marco Bezzecchi, scivolato alla ‘Misano 1’ durante la terza ed ultima prova italiana del 2021. Il romagnolo di Sky è definitivamente out dalla lotta per il Mondiale, ma è pronto a difendere il terzo posto dal già citato Lowes, quarto nella graduatoria assoluta con 41 punti di ritardo.

Foto: MotoGP Press