Torna dopo una settimana di pausa il Motomondiale. Tutto è pronto dal tracciato di Portimao per la prima edizione del GP dell’Algarve, penultimo atto di una stagione che ha già incoronato il francese Fabio Quartararo (Yamaha).

Lo spettacolo è assicurato tra i sali e scendi dell’impianto portoghese che come Misano Adriatico accoglierà ha già accolto i protagonisti delle due ruote quest’anno. Ricordiamo infatti la gara della scorsa primavera, vinta dallo spagnolo Maverick Vinales (ai tempi pilota Yamaha ed attualmente alfiere dell’Aprilia).

Yamaha si è mostrata nettamente superiore in primavera, una situazione che potrebbe riproporsi questo fine settimana. Ducati cerca un riscatto con Francesco Bagnaia (Ducati), protagonista in occasione del Gran Premio dell’Emilia Romagna fino a cinque giri dalla fine. Il piemontese è scivolato all’impegnativa ‘Misano 1’, un errore che di fatto ha chiuso la lotta per il Mondiale.

Attenzione al fuso orario per un appuntamento che sarà trasmesso in diretta su Sky Sport MotoGP (canale 208) e su DAZN.

PROGRAMMA GP ALGARVE 2021 – MOTOMONDIALE

Programma Sky Sport MotoGP/DAZN

Venerdì 5 novembre

Ore 10.00-10.40 Moto3, prove libere 1

Ore 10.55-11.40 MotoGP, prove libere 1

Ore 11.55-12.35 Moto2, prove libere 1

Ore 14.15-14.55 Moto3, prove libere 2

Ore 15.10-15.55 MotoGP, prove libere 2

Ore 16.10-16.50 Moto2, prove libere 2

Sabato 6 novembre

Ore 10.00-10.40 Moto3, prove libere 3

Ore 10.55-11.40 MotoGP, prove libere 3

Ore 11.55-12.35 Moto2, prove libere 3

Ore 13.35-13.50 Moto3, Qualifiche – Q1

Ore 14.00-14.15 Moto3, Qualifiche – Q2

Ore 14.30-15.00 MotoGP, prove libere 4

Ore 15.10-15.25 MotoGP, Qualifiche – Q1

Ore 15.35-15.50 MotoGP, Qualifiche – Q2

Ore 16.10-16.25 Moto2, Qualifiche – Q1

Ore 16.35-16.50 Moto2, Qualifiche – Q2

Domenica 7 novembre

Ore 10.00-10.20 Moto3, warm-up

Ore 10.30-10.50 Moto2, warm-up

Ore 11.00-11.20 MotoGP, warm-up

Ore 12.20 Moto3, Gara

Ore 14.00 MotoGP, Gara

Ore 15.30 Moto2, Gara

Programmazione TV8 (da confermare)

Sabato 06 novembre

Ore 17.45 – sintesi qualifiche Moto 3, Moto GP e Moto 2

Domenica 07 novembre

Ore 17.35, Moto 3, Gara, differita

Ore 19.05, Moto GP, Gara, differita

Ore 20.35, Moto 2, Gara, differita

GP ALGARVE MOTOMONDIALE 2021 IN TV

Diretta su Sky Sport MotoGP (canale 208) e DAZN

Differita qualifiche e gare TV8 (canale 8 del digitale terrestre e 125 di Sky)

Diretta streaming NowTV e SkyGO

Diretta testuale OA Sport

