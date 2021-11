Valentino Rossi si prepara per bare battaglia nel Gran Premio dell’Algarve, penultimo atto del Motomondiale 2021. Il portacolori di Yamaha si appresta per vivere ultime due competizioni della propria carriera dopo aver salutato i propri fans in occasione del GP dell’Emilia Romagna di due settimane fa.

Il ‘Dottore’ è stato il protagonista assoluto del secondo appuntamento di Misano della stagione. I tifosi sono accorsi sugli spalti dell’impianto dedicato a Marco Simoncelli per l’ultima gara in casa del pluricampione italiano.

Il #46 del gruppo ha rilasciato ai microfoni della propria formazione: “Portimao è una pista difficile ed ha alcune caratteristiche molto particolari, che altri circuiti non hanno. La prima delle due gare di quest’anno non è andata troppo male per noi. Ero riuscito ad arrivare nella Top10, ma purtroppo sono caduto”.

Valentino Rossi ha continuato dicendo: “L’obiettivo di questo fine settimana è quello di cercare di fare una buona gara e di farci strada verso i migliori. Ho avuto un buon feeling nella prima gara, soprattutto domenica. Spero di essere competitivo e ripetere un grande risultato come fatto a Misano”.

Foto: MotoGP Press