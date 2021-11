Moto3, Gabriel Rodrigo torna in pista a Portimao

Gabriel Rodrigo si prepara a tornare in pista in quel di Portimao dopo una lunga assenza dal Mondiale Moto3. L’argentino è pronto per ritornare nel box del team Gresini per le ultime due competizioni della propria carriera nella serie. Ricordiamo infatti la promozione del sudamericano che nel 2022 correrà in Moto2.

Il #2 del gruppo ha dichiarato ai microfoni della squadra: “Finalmente torniamo in pista. La scorsa settimana ho potuto provare le mie condizioni in moto e anche se non sarò al 100% proveremo a correre. Fisicamente sto migliorando giorno dopo giorno e il problema potrebbe riguardare più che altro la forza e la resistenza nei cambi di direzione. Comunque sarò a Portimao”.

Attenzione il prossimo fine settimana anche allo spagnolo Jeremy Alcoba. Anche l’iberico ha voluto esprimere la propria opinione in vista della seconda prova della stagione tra i sali e scendi dell’Algarve, pista che in via eccezionale ha chiuso il Mondiale 2020.

Quest’ultimo ha affermato: “Portimao e Valencia mi piacciono molto. Ad aprile, nonostante la penalità, eravamo molto competitivi e non vedo perché non dovremmo esserlo questa volta. Voglio dare il massimo per regalare al Team Gresini qualcosa di importante e ripagare la tanta fiducia riposta nei miei confronti”.

Foto: MotoGP Presse