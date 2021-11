Sarà l’ultimo atto per Valentino Rossi. Nella chiusura del Mondiale 2021 di MotoGP a Valencia (Spagna) il nove volte iridato si godrà la sua ultima apparizione nel Circus con emozione e voglia di far bene.

La decima piazza ottenuta nelle qualifiche di ieri ha dato fiducia a Valentino, che vuol spingere al 100% per rimanere in top-10 e concludere nel migliore dei modi la propria carriera. Nel warm-up, concluso in 16ma posizione, qualche problema con le mescole: “Ho girato con gomme usate e ho fatto fatica con il posteriore. Dovremo fare una scelta oculata in vista del pomeriggio. Spingerò al 100%“, le considerazioni a caldo di Valentino ai microfoni di Sky Sport.

“Last dance” per lui, dunque, e i piloti dell’Academy VR46 hanno voluto dedicare un pensiero speciale al loro ‘Maestro’. Francesco Bagnaia, Luca Marini, Franco Morbidelli, Celestino Vietti, Marco Bezzeccchi, Stefano Manzi, Andrea Migno, Niccolò Antonelli e Alberto Surra hanno scelto dei caschi speciali con delle grafiche legate al campione di Tavullia. Colpisce in questo senso quello scelto da Bagnaia: “Che Spettacolo“. Una grafica che vuol ricordare il successo mondiale di Rossi nel 2004, il primo in sella alla Yamaha in MotoGP.

“E’ stata una bellissima iniziativa, ringrazio i ragazzi per questa idea che mi rende davvero felice“, le parole emozionate del centauro italiano.

