Un finale di stagione eccezionale, un’ultima gara perfetta con un trionfo strepitoso. Nel giorno in cui Valentino Rossi saluta il motomondiale, l’Italia accoglie Francesco Bagnaia come erede del Dottore (sarà difficile eguagliarlo) per quanto riguarda la MotoGP.

In serata l’alfiere della Ducati, così come tutti gli altri piloti, è stato protagonista nel gala conclusivo in quel di Valencia, i FIM MotoGP Awards.

Le sue parole ai microfoni di Sky Sport: “Sono molto contento perché è stata una vittoria bella, l’ho voluta dedicare a Valentino con il suo casco ed ha più significato in una giornata come oggi”.

Considerazioni finali per Pecco: “Son caduto nuovamente, fortunatamente non in gara, però sono riuscito a vincere. La pista continua a non piacermi, ma la moto fa paura e la squadra è fortissima. Buone prospettive per il prossimo anno”.

Foto: MotoGP.com Press