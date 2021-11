MotoGP oggi, GP Algarve 2021: orari FP3, FP4 e qualifiche, tv, streaming, programma Sky, TV8 e DAZN

Oggi sabato 6 novembre si disputano le qualifiche del GP di Algarve 2021, tappa del Mondiale MotoGP che va in scena sul circuito di Portimao. I piloti si daranno battaglia per la conquista della pole position e si definisce la griglia di partenza della gara di domani. Si preannuncia grande spettacolo in terra portoghese, le prove libere del venerdì hanno messo in luce i primi equilibri del fine settimana e assisteremo a una grande lotta per scattare il più avanti possibile.

Fabio Quartararo si presenta da Campione del Mondo in sella alla sua Yamaha, ma Francesco Bagnaia vuole regalarsi soddisfazioni. Valentino Rossi sarà alla penultima qualifica di una una gloriosa carriera. Assente Marc Marquez.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari, il palinsesto tv e streaming delle qualifiche del GP di Algarve 2021, tappa del Mondiale MotoGP. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Sky, in diretta streaming su Sky Go e DAZN, in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport. Prevista la sintesi differita su TV8. Gli orari sono italiani (in Portogallo sono un’ora indietro rispetto a noi).

QUALIFICHE GP ALGARVE MOTOGP OGGI: PROGRAMMA E ORARI

SABATO 6 NOVEMBRE:

10.00-10.40 Moto3, prove libere 3

10.55-11.40 MotoGP, prove libere 3

11.55-12.35 Moto2, prove libere 3

13.35-13.50 Moto3, qualifiche 1

14.00-14.15 Moto3, qualifiche 2

14.30-15.00 MotoGP, prove libere 4

15.10-15.25 MotoGP, qualifiche 1

15.35-15.50 MotoGP, qualifiche 2

16.10-16.25 Moto2, qualifiche 1

16.35-16.50 Moto2, qualifiche 2

QUALIFICHE GP ALGARVE MOTOGP: COME VEDERLE IN TV E STREAMING

Prove libere 3-4 di tutte le classi in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport MotoGP (canale 208).

Qualifiche di tutte le classi in diretta tv su Sky Sport MotoGP (canale 208).

Prove libere 3-4 e Qualifiche di tutte le classi in diretta streaming su DAZN , Sky Go e Now TV.

Qualifiche di tutte le classi in sintesi e in differita tv su TV8 (canale 8 del digitale terrestre, 125 del satellite) dalle ore 16.35.

Qualifiche di tutte le classi in sintesi e in differita streaming su tv8.it dalle ore 16.35.

Qualifiche della MotoGP in replica su Sky Sport MotoGP (canale 208) alle ore 19.35, 22.55 e nel rullo notturno.

Prove libere 3-4 e Qualifiche di tutte le classi in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

