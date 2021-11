MotoGP, GP Valencia 2021: programma, orari, tv, streaming. Calendario fine settimana 12-14 novembre

Archiviato il weekend di Portimao, il Motomondiale si appresta a trasferirsi in quel di Valencia da venerdì 12 a domenica 14 novembre per il Gran Premio della Comunità Valenciana 2021, valido come diciottesimo e ultimo round della stagione.

In MotoGP e Moto3 i titoli piloti sono già stati assegnati rispettivamente al francese Fabio Quartararo (Yamaha) e al 17enne spagnolo Pedro Acosta (KTM), mentre è ancora aperta aritmeticamente la sfida iridata in Moto2 tra Raul Fernandez e Remy Gardner. Quest’ultimo può però gestire ben 23 punti di vantaggio sul giovane compagno di squadra iberico, quindi gli basterà chiudere la gara nelle prime 13 posizioni per vincere il Mondiale.

Tutte le sessioni del weekend di gara valenciano verranno trasmesse in diretta tv su Sky Sport MotoGP ed in diretta streaming su Sky Go, Now TV e DAZN. Sarà possibile inoltre seguire in chiaro su TV8 qualifiche e gare delle tre classi in diretta. OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE testuale dell’evento con aggiornamenti costanti in tempo reale per non perdere neanche un minuto del percorso di avvicinamento all’ultimo GP della stagione per il Motomondiale.

Di seguito la programmazione televisiva completa del weekend valevole per il GP Valencia 2021:

PROGRAMMA WEEKEND GP VALENCIA MOTOGP 2021

Guida Sky e DAZN

Venerdì 12 novembre

ore 9.00-9.40, Moto3, Prove libere 1, diretta

ore 9.55-10.40, MotoGP, Prove libere 1, diretta

ore 10.55-11.35, Moto2, Prove libere 1, diretta

ore 13.15-13.55, Moto3, Prove libere 2, diretta

ore 14.10-14.55, MotoGP, Prove libere 2, diretta

ore 15.10-15.50, Moto2, Prove libere 2, diretta

Sabato 13 novembre

ore 9.00-9.40, Moto3, Prove libere 3, diretta

ore 9.55-10.40, MotoGP, Prove libere 3, diretta

ore 10.55-11.35, Moto2, Prove libere 3, diretta

ore 12.35-12.50, Moto3, Qualifica 1, diretta

ore 13.00-13.15, Moto2, Qualifica 2, diretta

ore 13.30-14.00, MotoGP, Prove libere 4, diretta

ore 14.10-14.25, MotoGP, Qualifica 1, diretta

ore 14.35-14.50, MotoGP, Qualifica 2, diretta

ore 15.10-15.35, Moto2, Qualifica 1, diretta

ore 15.35-15.50, Moto2, Qualifica 2, diretta

Domenica 14 novembre

ore 8.40-9.00, Moto3, Warm Up, diretta

ore 9.10-9.30, Moto2, Warm Up, diretta

ore 9.40-10.00, MotoGP, Warm Up, diretta

ore 11.00, Moto3, Gara, diretta

ore 12.20, Moto2, Gara, diretta

ore 14.00, MotoGP, Gara, diretta

Foto: Lapresse