MotoGP, GP Portogallo 2021: programma, orari, tv, streaming. Calendario fine settimana 5-7 novembre

Penultimo round del Motomondiale che andrà in scena dal 5 al 7 novembre sul circuito di Portimao, in Portogallo. La pista lusitana sarà teatro di sfide appassionanti e nelle tre classi ci sarà battaglia.

Giochi già fatti in MotoGP con Fabio Quartararo che ha già vinto il titolo a Misano, approfittando dell’errore di Francesco ‘Pecco’ Bagnaia. Ecco che la prova in terra portoghese sarà all’insegna dell’agonismo puro, senza calcoli, visto che per l’iride dei piloti nulla è in gioco, mentre per il discorso costruttori e team tutto è da decidere. Da questo punto di vista la Ducati, sfumata la possibilità di far suo il titolo dei piloti con Bagnaia, vorrà quantomeno mettere le mani sulla classifica dei marchi.

Una gara interessante per verificare anche le condizioni di Marc Marquez. Lo spagnolo della Honda ha ottenuto due successi consecutivi nelle due ultime uscite e questo depone in favore del suo recupero fisico. L’impressione è che con una forma in miglioramento, i problemi per i rivali aumenteranno e questo in ottica 2022 farà sicuramente preoccupare tutta la truppa. Stagione prossima nella quale non sarà Valentino Rossi, che vorrà godersi queste ultime settimane da pilota al meglio delle sue possibilità.

Di seguito il programma del weekend e come seguirlo in tv:

PROGRAMMA GP PORTOGALLO 2021

Venerdì 5 novembre

ore 10.00-10.40, Moto3, Prove libere 1, diretta

ore 10.55-11.40, MotoGP, Prove libere 1, diretta

ore 11.55-12.35, Moto2, Prove libere 1, diretta

ore 14.15-14.55, Moto3, Prove libere 2, diretta

ore 15.10-15.55, MotoGP, Prove libere 2, diretta

ore 16.10-16.50, Moto2, Prove libere 2, diretta

Sabato 6 novembre

ore 10.00-10.40, Moto3, Prove libere 3, diretta

ore 10.55-11.40, MotoGP, Prove libere 3, diretta

ore 11.55-12.35, Moto2, Prove libere 3, diretta

ore 13.35-13.50, Moto3, Qualifica 1, diretta

ore 14.00-14.15, Moto3, Qualifica 2, diretta

ore 14.30-15.00, MotoGP, Prove libere 4, diretta

ore 15.10-15.25, MotoGP, Qualifica 1, diretta

ore 15.35-15.50, MotoGP, Qualifica 2, diretta

ore 16.10-16.25, Moto2, Qualifica 1, diretta

ore 16.35-16.50, Moto2, Qualifica 2, diretta

Domenica 7 novembre

ore 10.00-10.20, Moto3, Warm Up, diretta

ore 10.30-10.50, MotoGP, Warm Up, diretta

ore 11.00-11.20, Moto2, Warm Up, diretta

ore 12.20, Moto3, Gara, diretta

ore 14.00, MotoGP, Gara, diretta

ore 15.30, Moto2, Gara, diretta

PROGRAMMA GP PORTOGALLO 2021 IN TV

TV A PAGAMENTO – L’evento sarà trasmesso integralmente e in esclusiva da Sky Sport. I canale su cui fare affidamento saranno Sky Sport MotoGP (208) e Sky Sport Uno (201), che trasmetteranno in diretta ogni turno, dalle prove libere alla gara di tutte le classi.

TV GRATIS IN CHIARO – Il canale in chiaro TV8 (121 di Sky e 8 del Digitale Terrestre) trasmetterà in differita le qualifiche e le gare di tutte le classi. Non è prevista alcuna copertura delle prove libere e dei warm-up che sarà curata esclusivamente da Sky Sport.

STREAMING – L’evento potrà essere interamente seguito in diretta su Pc, Tablet e Smartphone tramite l’App SkyGo (riservata esclusivamente agli abbonati Sky), Now e da DAZN.

PROGRAMMA TV8

*Orari soggetti a variazioni

Sabato 6 novembre

ore 17.45, Moto3, MotoGP e Moto2, Qualifiche, sintesi*

Domenica 7 novembre

ore 17.35, Moto3, Gara, differita*

ore 19.05, MotoGP, Gara, differita*

ore 20.35, Moto2, Gara, differita*

Foto: LaPresse