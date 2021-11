MotoGP, dubbi sulle condizioni fisiche di Marc Marquez: poca chiarezza in Honda

Tanti dubbi sulle condizioni fisiche di Marc Marquez. Lo spagnolo, costretto a saltare l’appuntamento di Portimao in MotoGP per le conseguenze di un incidente in allenamento, non si sa ancora se sarà al via del weekend di Valencia (Spagna), l’ultimo del Mondiale 2021 di MotoGP e in programma nel prossimo weekend (12-14 novembre).

Perplessità alimentate da un comunicato della Honda decisamente stringato, poco prima del fine-settimana in Portogallo: “Lo scorso sabato Marc Marquez, mentre si preparava per il Gran Premio dell’Algarve per mezzo di uno dei suoi normali allenamenti in fuoristrada, si è reso protagonista di una caduta che gli ha procurato una leggera commozione cerebrale. Dopo alcuni giorni di riposo a casa, e vedendo che la situazione non migliorava, oggi Marc Marquez è stato valutato dai medici tramite una visita specifica per decretare il suo stato attuale di forma. Come misura precauzionale, quindi, Marc Marquez non disputerà il Gran Premio dell’Algarve nel corso del prossimo fine settimana”.

Poca chiarezza alla base che porta chiedersi se dietro quanto accaduto a Marc ci sia qualcosa di più importante. Si sa che Marquez abbia corso in stagione non al meglio della forma e nonostante tutto ottenuto tre vittorie (Sachsenring, Austin e Misano). Questo nuovo stop non faceva parte del programma di pieno recupero, ma probabilmente l’iberico vuol prendere con la dovuta calma quello che sta accadendo.

Che ci sia qualcosa di più serio? Nei mesi passati si era avanzata anche l’ipotesi di un’operazione al braccio sinistro, particolarmente sollecitato per via delle menomazioni al destro, gravemente infortunatosi nel famoso incidente di Jerez del 2020. Il tempo ci chiarirà le cose, ma è evidente che non sia un periodo semplice per il fuoriclasse nativo di Cervera.

Foto: MotoGP.com Press