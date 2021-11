Si è conclusa ieri a Mantova la leggendaria carriera di Tony Cairoli come pilota a tempo pieno nel Mondiale Motocross. Dopo 9 titoli e 94 GP vinti, TC222 chiude la sua ultima stagione al 6° posto in campionato con all’attivo ben quattro vittorie di manche e due affermazioni overall nei Gran Premi.

Purtroppo l’ultima recita del fuoriclasse siciliana non è stata al livello delle aspettative, con un ritiro in gara-1 ed un modesto decimo posto in gara-2 nel GP di Mantova che non tolgono comunque nulla alla sua annata: “Oggi ho avuto un po’ di sfortuna, e non sono dove avrei voluto essere”, il commento di Antonio al termine delle gare di ieri.

L’azzurro ha poi ripercorso la sua lunga avventura nel massimo circuito del motocross globale: “È incredibile come sia andata la mia carriera. Quando sei bambino immagini di diventare un giorno Campione del Mondo. Ed è ancora difficile credere di esserlo stato per nove volte”.

“Sono contento di aver continuato a vincere gare fino alla fine. Ho lottato per il titolo fino a metà anno e penso che sia stato uno dei campionati più belli di sempre, anche se mi è dispiaciuto non aver potuto partecipare alla battaglia fino alla fine. Congratulazioni a tutti per aver dato vita ad una stagione straordinaria. Grazie a tutte le persone che sono state coinvolte nel mio “viaggio” e a tutti i fan, è stato bello finire qui davanti a loro”, prosegue il nativo di Patti.

“Sono anche tranquillo: è una decisione che avevo preso da tempo. Non ho rimpianti. Resterò comunque qui, voglio mettere la mia esperienza a disposizione di giovani piloti – spiega Cairoli alla stampa, confermando poi la sua volontà di continuare a gareggiare in altre categorie (o come wild card in singoli eventi della MXGP) – E poi ho ancora voglia di correre, quindi qualcosa farò”.

