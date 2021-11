Moto3, GP Valencia 2021: Pedro Acosta vuole chiudere col botto, ancora in palio il terzo posto nel Mondiale

Dopo 17 Gran Premi spalmati su oltre 7 mesi, il Mondiale Moto3 si appresta ad affrontare l’ultimo weekend di gara stagionale in quel di Valencia, sede del Gran Premio della Comunità Valenciana 2021. Pedro Acosta ha già festeggiato a Portimao la certezza aritmetica del titolo iridato (mancando di un solo giorno il record di precocità stabilito da Loris Capirossi) e vuole chiudere col botto la sua avventura nella classe leggera prima di passare in Moto2.

Il 17enne di Mazarron sarà il grande favorito per la vittoria al “Ricardo Tormo”, ma dovrà vedersela con diversi avversari estremamente veloci e temibili come i connazionali Sergio Garcia (3° in campionato), Izan Guevara (8°), Jaume Masià (5°), Xavier Artigas (19°) e Jeremy Alcoba (11°), che conoscono tutti molto bene il tracciato valenciano.

In chiave azzurra c’è grande curiosità per verificare la reazione di Dennis Foggia dopo la delusione di Portimao (in cui è uscito dalla lotta mondiale a causa di un errore di Darryn Binder), mentre proveranno a confermarsi sul podio Niccolò Antonelli e Andrea Migno. Ultima gara in Moto3 prima di salire alla categoria intermedia da parte di Romano Fenati, che può ancora mettere nel mirino la terza piazza in campionato.

Da non sottovalutare altri possibili outsider come la coppia del Team Tech 3 KTM – Ayumu Sasaki e Deniz Oncu (quest’ultimo al rientro dopo la squalifica di due gare per l’incidente di Austin) – oltre al nipponico Tatsuki Suzuki e allo scozzese John McPhee.

Foto: Lapresse